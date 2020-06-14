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Ekonomi Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye

Türkiye ile Ukrayna tarifeli uçak seferlerini ve turistik seyahatleri 1 Temmuz’da başlatmaya hazırlanırken, koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde girilen turizm sezonunda Ukraynalı turistlerin en fazla ilgi gösterdikleri ülkelerin başında yine Türkiye geliyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ukrayna Turizm Sektörünün Liderleri Birliği Başkanı, Tez Tour Ukrayna Genel Müdür Yardımcısı Oleksandr Novikovskiy, yaptığı açıklamada, “Türk sahillerini ve Türkiye’nin misafirperverliğini çok özledik. Şu ana kadar Ukrayna’da yapılan yurt dışı tur rezervasyonlarında Türkiye yine ilk sırada” dedi.

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Tur satışları yüzde 90'dan fazla azaldı

Ukrayna’da yurt dışına tur paketi satışlarının, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 90’dan fazla azaldığını belirten Novikovskiy, “Türkiye’nin turistleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından turistler tur şirketlerine daha sık başvurmaya başladı. Tez Tour olarak haftada 150-200 rezervasyon yapıyoruz. Tabii eskiye kıyasla çok büyük düşük var. Salgın öncesinde yaz sezonunda günde 700 ila 1000 arasında rezervasyon oluyordu” dedi.

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Novikovskiy, sezonun tamamında ise turizm sektörünün iş hacminde yaklaşık yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.

14 gün karantina turistler için caydırıcı

Charter uçuşlarının başlamasıyla ve karantina uygulamalarının hafifletilmesiyle birlikte rezervasyonların giderek artacağını tahmin eden Ukraynalı turizmci, “Turistlerin ülkelerine döndüklerinde 14 gün gözlem altında kalmak zorunda olmaları, yurt dışına tatile giden kişilerin sayısının artmasının önünü tıkayan başlıca nedenlerden biri olabilir. Bu uygulamanın iptal edilmesi halinde Türkiye’ye çok daha fazla turist gönderebiliriz” diye konuştu.

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  • Türkiye’deki otellerde ‘her şey dahil’ sisteminin kaldırılabileceğine dair çıkan haberlerin Ukraynalı turistler arasında tedirginliğe yol açtığını belirten Novikovskiy, “Bu sistemin devam edeceğini, fakat her otelde güvenlik önlemlerinin artırılacağını görüyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Bunun da Türkiye’ye tatile giden turist sayısına olumlu yansıyacağını düşünüyorum” dedi.

"Türkiye'yi çok özledik"

Ukrayna vatandaşları ise Türkiye’yi çok özlediklerini, 1 Temmuz’da uçuşların başlamasının ardından Türk sahillerinde tatil yapmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Ailece her yaz Türkiye’ye tatile gittiklerini belirten Olga Belokon, “Sınırların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye bizim en içten karşılandığımız ülke. Türkler çok samimi insanlar. Her zaman güler yüzlüler, yardıma hazırlar” diyerek duygularını dile getirdi.


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