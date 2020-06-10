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Turistler şifa için gelecek: Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak

Türkiye, sağlık turizmiyle dünyanın şifa merkezi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, büyük hastaneler yabancı hasta kabulüne başlayacak. Belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış illerin tanıtımı yapılacak. AK Parti MKYK toplantısında temasların sürdüğünü bildiren Bakan Fahrettin Koca da Rusya ve İngiltere’den turist gelmeye başlayacağını aktardı. Koca, Avrupalıların Türkiye’ye gelip hem tatillerini yaptığını hem de tedavilerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye, modern alt yapısı ile yaşlı ve estetik tedavilerinde de merkez ülke olmaya aday. AK Parti MKYK’da sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin hedefleri ele alındı. Buna göre Türkiye’de bundan sonra yapılan büyük hastanelerde de yabancı hastaların tedavi edileceği vurgulandı. Toplantıda, jeotermal ve kaplıca turizmi kapsamında Türkiye’de belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış yerlerin tanıtımının yapılacağı kararlaştırılırken, Rusya ve İngiltere’den turist gelmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede gelinen noktayı ve sağlık turizmi ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıdan edinilen bilgiye göre Türkiye’nin sağlık turizmindeki hedefleri değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin hedeflerini anlattı. Özellikle sağlık turizminden Avrupalıların ve estetik operasyon geçirenlerin yararlandığına dikkat çekilen toplantıda, hastaların Türkiye’ye gelip hem tatillerini yaptığı hem de tedavilerini gerçekleştirdiği anlatıldı.

YOL HARİTASI BELİRLENİYOR

  • MKYK’da bundan sonra Türkiye’de yapılan büyük hastanelerde yabancı ülkelerden gelen hastaların da tedavi edileceği belirtilirken, Malatya’da yapılan bir hastanenin yapımının tamamlandığı ve yakında açılacağı kaydedildi. Jeotermal ve kaplıcalar başta olmak üzere sağlık turizmi doğrultusunda Türkiye’nin belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış bölgelerinin yurt dışında tanıtımı yapılacak. Öte yandan Türkiye, Avrupa ülkeleri ile temas kurmaya başladı. Yapılan temaslar kapsamında Rusya ve İngiltere’nin Türkiye’ye turist göndermeye başlayacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, sağlık açısından Türkiye’nin avantajlı bir ülke olduğunu belirterek, “En çok saç ektirmek, gözlerine lazer yaptırmak, burun kaldırma gibi birçok estetik operasyonları için geliyorlar. Hem de çok uygun fiyata tedavi oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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