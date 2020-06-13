Güvenli tatilde Antalya ilk sıraya yerleşti

Antalya, Kovid-19 ile mücadele sürecinde Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında sertifika verilen 16 otelle, ülkede birinci sırada yer alıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak önce iç turizmde, sonra dış turizmde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"dedi.
Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olmak isteyen işletmeler, hijyen ve sosyal mesafe açısından mekanlarını yeniden dizayn etti.
Otel ve restoranlar, 150 noktadaki denetimi esas alan ve salgından uzak tatil, yeme ve içme vaadi sunan sertifikayı almak için başvurularını sürdürüyor.
Turizmin başkentinde 16 otel sertifika aldı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) sitesindeki "Konaklama Tesisi Belgelendirme ve Restoran, Kafe Belgelendirme Sorgulama" listesinden derlenen bilgilere göre; 10 Haziran itibarıyla başvuran 413 işletmeden 57'si belgelendirildi.
Konaklama Tesisi Belgelendirme sorgulamasına göre, 363 otel "güvenli tatil" için başvuru yaptı. Değerlendirmelerin ardından, şu ana kadar 49 otel belgeyi almaya hak kazandı, diğerlerinin ise süreci devam ediyor.
Antalya'yı İstanbul takip ediyor
Belge alan otellerden 16'sı dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da bulunuyor. Antalya'yı 11 otelle İstanbul, 5'er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor. Bu kentlerin dışında Bingöl, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Denizli ve Gaziantep'de de sertifika alan birer otel bulunuyor.
Restoran, Kafe Belgelendirme listesine göre ise 10 Haziran itibarıyla 50 işletme başvuruda bulundu. Bu işletmelerden 8'i sertifika almaya hak kazanırken, 42 işletme hakkında da belgelendirme süreci devam ediyor. Sertifika alan işletmelerin 6'sı İstanbul'da yer alıyor. Diğer 2 işletme ise Konya ve Trabzon'da bulunuyor.
"Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 15 Haziran'da iç turizmde, yurt dışı uçuşlar başladığında da dış pazarda hareketlilik beklediklerini söyledi.
Güvenli ve sağlıklı hizmet vermek adına gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Yağcı, turizm işletmelerinin "Sağlıklı Turizm" belgesi almak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.