Güvenli tatilde Antalya ilk sıraya yerleşti

Türkiye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" alan tesis sayısı her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı'na dahil olmak isteyen işletmeler, hijyen ve sosyal mesafe açısından mekanlarını yeniden dizayn etti.

Otel ve restoranlar, 150 noktadaki denetimi esas alan ve salgından uzak tatil, yeme ve içme vaadi sunan sertifikayı almak için başvurularını sürdürüyor.

Turizmin başkentinde 16 otel sertifika aldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) sitesindeki "Konaklama Tesisi Belgelendirme ve Restoran, Kafe Belgelendirme Sorgulama" listesinden derlenen bilgilere göre; 10 Haziran itibarıyla başvuran 413 işletmeden 57'si belgelendirildi.

FOTOĞRAF 6 Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, oturdu. Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek, Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin keyfini çıkaranlar arasında yer aldı. Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkat çeken İranlı gençler, fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz dedi. Hadis Ahmadi de Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum diye konuştu. Antalya'nın güzel şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici dedi. Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli kalabalık Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti. BiP'te paylaş

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Konaklama Tesisi Belgelendirme sorgulamasına göre, 363 otel "güvenli tatil" için başvuru yaptı. Değerlendirmelerin ardından, şu ana kadar 49 otel belgeyi almaya hak kazandı, diğerlerinin ise süreci devam ediyor.

Antalya'yı İstanbul takip ediyor

Belge alan otellerden 16'sı dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da bulunuyor. Antalya'yı 11 otelle İstanbul, 5'er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor. Bu kentlerin dışında Bingöl, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Sakarya, Konya, Denizli ve Gaziantep'de de sertifika alan birer otel bulunuyor.

FOTOĞRAF 17 Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen sektör temsilcileri, kontrollü sosyal hayat ve yeni normal olarak nitelenen dönemde tatil planı yapan müşterilerine halk sağlığını en üst seviyede tutan ve hijyen kurallarını gözeten hizmeti verebilmek için gün sayıyor. Bu kapsamda Türk turizminin amiral gemisi olarak anılan Antalya'da, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi tedbir alındı. Bu sabah sahile gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını işaret etmesi doğrultusunda çalışma yürüttü. Pandemi sürecinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler bundan böyle sosyal mesafe kuralına uyacak. Yasağın kaldırılmasının ardından sessizliğini bozacak dünyaca ünlü plaj için örnek bir düzenleme yapıldı. Belediye ekiplerince plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Plajdaki şezlong ve şemsiyelerin ise sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için turistlerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Ekiplerin, aşamalı olarak açılacak turizm sezonu süresince de plajlarda sosyal mesafe kontrolü yapacağı öğrenildi. Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda 'deniz keyfi' sosyal mesafeli olacak Dünyaca ünlü plajda "deniz keyfi" sosyal mesafeli olacak Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, denize girip plajda güneşlenecek yerli ve yabancı turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenleniyor. BiP'te paylaş

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Restoran, Kafe Belgelendirme listesine göre ise 10 Haziran itibarıyla 50 işletme başvuruda bulundu. Bu işletmelerden 8'i sertifika almaya hak kazanırken, 42 işletme hakkında da belgelendirme süreci devam ediyor. Sertifika alan işletmelerin 6'sı İstanbul'da yer alıyor. Diğer 2 işletme ise Konya ve Trabzon'da bulunuyor.

GÜNDEM Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı: Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi

"Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, 15 Haziran'da iç turizmde, yurt dışı uçuşlar başladığında da dış pazarda hareketlilik beklediklerini söyledi.