​Üreticinin elindeki fındığın tamamına talip

Kendilerine gelecek tüm fındığı alacaklarını ifade eden Bayraktar, “Emanet olabilir, peşin olabilir, hiçbir sıkıntımız yok. Hazırlık aşamasındayız, sezona da çok rahat gireceğiz” diye konuştu.

Lütfi Bayraktar

ALIMDA KISITLAMA YOK

Bayraktar, piyasayı speküle etmemek için alım fiyatı açıklamak istemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: “Hedefimiz her yıl aldığımız fındığın üzerine çıkmaktı. Bu sezon aldığımız fındık 15 bin tonu geçti, inşallah bu rakamı bu sezon çok rahat geçeriz. Biz, bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok.”

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