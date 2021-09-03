Ekonomi Kredi kartıyla alışverişte ödemeleri iki ay erteliyor
İŞ DÜNYASI

Kredi kartıyla alışverişte ödemeleri iki ay erteliyor

VakıfBank ekstre erteleme imkanı sağlayan bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında eylül ayı boyunca gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişinde VakıfBank kredi kartını kullananlar, harcamalarına ait ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak iki ay sonraya erteleyebilecek

Haber Merkezi AA
VakıfBank kredi kartıyla alışverişe 2 ay erteleme sunuyor
Foto/arşiv

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, okula dönüş döneminde müşterilerinin ödeme akışlarını kolaylaştıracak bir kredi kartı kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında eylül ayı boyunca gıda, akaryakıt ve e-ticaret alışverişinde VakıfBank kredi kartını kullananlar, harcamalarına ait ödemelerini ücretsiz ve faizsiz olarak iki ay sonraya erteleyebilecek.

Ayrıca VakıfBank kredi kartları ile ilgili üç sektörün her birinden ayrı ayrı alışveriş yapanlar, ilk dört 150 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL, toplamda 150 TL Worldpuan kazanma şansına sahip olacak.

VakıfBank müşterileri, kampanyaya VakıfBank Mobil Cepte Kazan uygulaması üzerinden katılabilecek.

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