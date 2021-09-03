Çimento zamlarını boykot çağrısı

İMKON Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Tahir Tellioğlu, artan çimento fiyatlarına karşı aldıkları kararı açıkladı. Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşandığını hatırlatan Tellioğlu, bundan dolayı meydana gelen fiyat artışını anlayışla karşılayabileceklerini ancak yapılan zamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 200 olduğuna dikkat çekti.

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu

FİYATLARI PLANLI ARTIRIYORLAR

Konuyu geçen aylarda Ticaret Bakanlığına dosya halinde sunduklarını ve sonuç beklediklerini belirten Tellioğlu, “Üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurt dışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz diye açıklama yapıyorlar. Bu, yurt dışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

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"9 EYLÜL'DE İŞ BIRAKMA KARARI ALDIK"

Şu anda 4-5 büyük yatırımcının ilgili bakanlıklara çimento fabrikası kurmak için müracaatı olduğu yönünde bilgileri olduğunu dile getiren Tellioğlu, "Gerekirse de çağrımız karşılık bulmazsa biz de çimento fabrikaları kurma girişimine başlayabiliriz” diye konuştu. 9 Eylül’de iş bırakma kararı aldıklarını ifade eden Tellioğlu, şunları kaydetti: “Kararımız Anadolu’nun bize bağlı yaklaşık 40 derneğinde uygun gören meslektaşlarımızın aynı anda tek tip afiş asılması suretiyle başlayacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir, kimse buna mecbur değildir. Özel sektörün tamamını kapsayan kesime, iş bırakma boykot çağrısı yapıyoruz.”