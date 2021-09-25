Ekonomi Gelişmiş sanayi ve iş gücü avantajımız var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelişmiş sanayi ve iş gücü avantajımız var

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye’nin gelişmiş sanayisi ve iş gücü ile iş yapma şekillerindeki uluslararası standartlara uyumunun salgın sonrasında ülkeyi yatırımlarda rekabetçi kılmaya devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YASED Başkanı Ayşem Sargın: ​Gelişmiş sanayi ve iş gücü avantajımız var
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YASED Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Sargın, “Söz konusu algı, ekonomik istikrar, öngörülebilirlik, jeopolitik gelişmeler gibi pek çok etkene bağlı bir konu. Bu alanda ilerleme kaydetmemiz, Türkiye’nin daralan küresel yatırım pastasından daha yüksek pay alabilmesi için son derece önemli” dedi.

Sargın, YASED üyelerinin de bu gelişmeler kapsamında bir yandan şirketlerini konumlamaya çalışırken, diğer yandan ülkedeki yatırımları korumak ve artırabilmek için adımlar attığını, çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Ayşem Sargın
Ayşem Sargın

TÜRKİYE'NİN İSMİ DAHA FAZLA ANILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YASED Genel Kurulu’na gönderdiği mesajda, ABD’de şirketlerin üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin isminin daha fazla zikredildiğini belirtti. Erdoğan, “Türkiye’ye yönelik artan bu yatırım iştahını, YASED gibi bu alanda yetkin ve tecrübeli kuruluşlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte fırsata çevireceğimize inanıyorum. 2023 hedeflerimizi gerçeğe dönüştürerek, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma mücadelemize, YASED’in katkılarının artarak süreceğine inanıyorum.

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