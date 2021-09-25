Ekonomi Fahiş fiyatlara boyun eğmeyiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyatlara boyun eğmeyiz

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento sektöründeki fiyat artışlarına tepki olarak 9 Eylül’de başlattıkları “iş durdurma eylemini” planladıkları gibi sonlandırdı. Tellioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasındaki inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında çimentonun geldiğini belirtti.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu: ​Fahiş fiyatlara boyun eğmeyiz
Tahir Telliogğu

Bu sebeple çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Tellioğlu, “Boykot ve iş durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş fiyat artışları Sayın Cumhurbaşkanı’nın günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz” dedi.

Tellioğlu, Türkiye ekonomisinin büyümesi kavga ve kaos ile değil, sürdürülebilir üretim şartlarına, dengeli ekonomi ve sağlıklı fiyat istikrarıyla mümkün olacağını kaydetti. Tellioğlu, ülke ekonomisini sarsan, rekabet şartlarını ortadan kaldıran, birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan ve alım gücünü bitiren “fahiş fiyat” artışlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak gördüklerini vurguladı.

Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Tellioğlu, şunları kaydetti: “izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylül’de başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi bugün saat 17.00’da sonlandırıyoruz. Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir.”

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