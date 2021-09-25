İstanbul’u rahatlatacak konut arzı

Emlak Konut GYO, İstanbul’daki konut arzını rahatlatacak önemli bir satış serisi başlatıyor. Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan yılın son çeyreğine hızlı bir giriş yapan Emlak Konut GYO, hem konut piyasasına hareket getirecek, hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini cesaretlendirecek bir hamle yaptı. Şirket, İstanbul’da 12 projede 15 bin yeni konutu satışa çıkaracak.

Üç aylık dönemi kapsayan yeni satış planlaması hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirtti. Gedikli, “Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul’un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz” dedi.

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2 YILDA 35 BİN EV

2021 yılı sonuna kadar İstanbul’un değerli, merkezi lokasyonlarında yer alan Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Gedikli, “Bu projelerimiz kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar, 2022 yılsonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz. Beklenti ve ihtiyaçlara çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Emlak Konut olarak ülkemizin yarınlarına güveniyor ve üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Hakan Gedikli

DOMİNO ETKİSİ YAPAR

Emlak Konut GYO’nun son çeyrekte satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı: “Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Arsası olanı, elinde sözleşmesi olanı kısaca bekleyen üreticiyi cesaretlendirecektir. Geçen yıl haziran ve eylül ayında geliştirdiğimiz 2 ayrı ödeme sistemi döneminde sadece Emlak Konut projeleri satış yapmadı, piyasadaki tüm firmalara yansıdı. Sadece İstanbul’a değil tüm Türkiye’ye yansıdı. Bu bir etki. Özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksiti azaltıcı ödeme koşulları yapacağız”

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ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Ayrıca fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Gedikli, “Daha fazla daire tipi üzerinde çalışıyoruz. Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak. Bundan sonraki projelerimizi de bu şekilde çalışacağız” dedi.