Fırsatçıya tepki sürüyor

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan Adayı Hakan Akçam, yaşanan artışın bir buçuk yıldır artarak sürdüğünü belirtirken, fiyat artışında fırsatçılık olduğunu ifade etti.

İHTİYACIN YARISI İNŞA EDİLEBİLDİ

Türkiye’nin her yıl ortalama 800 binin üzerinde yeni konuta ihtiyacının olduğunu belirten Hakan Akçam, “Ülkemizde 2019 ve 2020 yıllarında yıllık konut ihtiyacının ancak yarısı kadar yeni konut inşaatına başlandı. Bir yandan faiz oranlarının yüksekliği diğer yandan inşaat maliyetlerindeki enflasyonun üzerindeki artışlar, konut satın alımını oldukça zorlaştırmış durumda. Bu nedenle konut satın alamayanlar kiralama piyasasına yöneldi. Bu nedenle de hem satış hem de kira rayiçleri yükselişe geçti. Son 3 aydır ise özellikle üniversitelerin açılışı, tayin dönemi olması hasebiyle de beklenmedik oranda artış yaşandı” dedi.

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Hakan Ayçam

Daire fiyatlarındaki artışın maliyetler açısından normal olduğunu belirten Akçam şunları söyledi: “Yaklaşık 1.5 yıldır yükselen fiyatlar içerisinde de fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), TÜFE’de 2021 yılı Ağustos ayında on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleştiğini açıkladı. Yani mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Kiracılar bunu da dikkate alarak hareket etmeli”