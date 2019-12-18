Yerli üretime destek üssü

Firmaların sürdürülebilir karlı büyümesinin temel anahtarı ürün geliştirmeden geçiyor. Süreç fikirden başlayıp ürünün ticarileştirilmesini de kapsıyor. Yaratıcılık, teknoloji, pazar analizi ve sermaye, bu sürecin önemli yapı taşlarını oluşturuyor. İstanbul genelinde KOBİ’lerin ürün geliştirme performanslarını arttırma, yüksek katma değerli ürün geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek için 2 milyon liralık bütçeyle Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) hayata geçirildi. Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği ile kurulan MÜRGEMER, bu kapsamda bütün hizmetlerini İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile ücretsiz sağlıyor. MÜRGEMER Proje Yöneticisi Öğretim Üyesi Dr. Selim Hartomacıoğlu, “Ülkemizde son yıllarda sürdürülebilir büyümenin temel anahtarının yüksek katma değerli ürün üretme olduğu iyice hissedilir oldu. Farkındalık aşamasını geçtik ve şu anda uygulama aşamasındayız” diyor.

Selim Hartomacıoğlu

İHTİYACA CEVAP İÇİN YOLA ÇIKILDI

Hartomacıoğlu, özellikle ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne destek için Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Marmara Üniversitesi İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark İstanbul ve Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi’nin (SAHA İstanbul) bir araya gelerek ihtiyaca cevap verecek bir merkez kurma fikrinde birleştiğini dile getirdi. Hartomacıoğlu, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Eğitimlerimize 779 kişi katıldı ve toplam bin 425 saat eğitim verildi. Firmalarımıza teknik destek / ürün geliştirme hizmeti sağlıyoruz.”

PROJENİN YAYGINLAŞMASI AMAÇLANIYOR

Ürün geliştirme hizmeti olarak 30 firmaya ücretsiz destek sağladıklarını bildiren Hartomacıoğlu, şunları kaydetti: “Bu firmaların ürünlerinin belirli bir aşamasına destek verdiğimiz gibi, bazı şirketlerin ürünlerinin tamamını merkezimizde geliştirdik. Ve halen çalışmalarımız devam ediyor. MÜRGEMER 31 Mart 2020 itibariyle kurumsallaşıp yoluna devam edecek. Ayrıca bu modelin ülkemiz geneline yayılması için her türlü desteği vereceğiz. Proje sonuna kadar hizmet verdiğimiz firma sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”

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Başarısız denemeler olumsuz etkiliyor

Peki bu ürün geliştirme nedir, nasıl yönetilir, hangi teknikler kullanılır? İnsan kaynağı nasıl karşılanır veya yetiştirilir? Her firmanın ürün geliştirme alt yapısı kurması gerekiyor mu ve bunun maliyeti nedir? Başarabilir miyiz.. gibi soruları KOBİ’lerin bolca kendilerine sorduğunu ve cevap aradığını anlatan Selim Hartomacıoğlu, ayrıca girişimcilerin geçmişte yaşadıkları başarısız ürün geliştirme denemeleri sonucu oluşan özgüven kırıklıklarının devam ettiğini söyledi. Son yıllarda çok sayıda projenin kurumlar tarafından desteklendiğini ve şirketlerin farklı inovatif, yerli ve milli ürünler üretmeye teşvik edildiğini aktaran Hartomacıoğlu, “Firmaların bilgi, Ar-Ge ile ürünlerini yenileştirmeleri şart” diye konuştu.

Hedef yerli teşvik

İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise, “Bu projemizle “Milli Teknoloji” hamlesine katkıda bulunmak ve KOBİ’lerimizi “yerli üretime” teşvik etmeyi hedefledik. MÜRGEMER’de sanayiciler ve akademisyenleri biraraya getirerek, üniversitedeki bilgi birikiminin doğrudan sanayiye aktarılmasına ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağladık. Bu projemizle nitelikli insan kaynağının yetiştiriliyor olmasından da ayrıca mutluyuz” dedi.

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