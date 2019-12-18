Konut satışları kendine geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 arttı. Kasımda satılan konut sayısı 138 bin 372 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 924 konutla ilk sırada (yüzde 18) yer aldı. İstanbul'u 14 bin 406 konut satışıyla (yüzde 10,5) Ankara, 8 bin 428 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi.

FAİZLER DÜŞÜNCE KREDİYE TALEP ARTTI

Merkez Bankası’nın yaptığı faiz indiriminin ardından kamu bankaları öncülüğündü kredi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, konut satışlarını kendine getirdi. Sektörün yarısından fazlasını finanse eden ondan fazla bankanın konut finansman maliyetlerini aylıkta yüzde 1’in altına çekmesinin etkisiyle satışlardaki yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANDI

İpotekli konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 724,8 artarak 43 bin 911'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 31,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 183 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 47,6 ile Ardahan oldu. Diğer konut satışları kasımda yıllık bazda yüzde 12,1 artarak 94 bin 461 olarak tespit edildi.

48 BİN 909 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 48 bin 909'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,3 oldu.

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İlk satışlarda İstanbul 8 bin 494 konutla en yüksek payı (yüzde 17,4) aldı. İstanbul'u 4 bin 423 konut satışıyla Ankara, 2 bin 538 konut satışıyla İzmir takip etti. İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83,3 artarak 89 bin 463 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR 3 BİN 988 KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 3 bin 988 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 885 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 825 satışla Antalya, 218 satışla Ankara, 128 satışla Bursa ve 110 satışla Yalova izledi.

Kasımda Türkiye'den, Irak vatandaşları 575, İran vatandaşları 500, Rusya vatandaşları 300, Afganistan vatandaşları 216, Suudi Arabistan vatandaşları ise 174 konut edindi.

Sektörün iştahı kabardı

İhsan Çulhalık

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, "Konut satışında fiyat avantajlarından yararlanmak için en uygun dönem” dedi. Özyurtlar Holding Başkanı Tamer Özyurt ise “Yılın son 5 ayından aldığımız güçle 2020'de giderek yükselen satış rakamları ile yeni ortaklıkları, projeleri konuşacağız" dedi. İnsay Yapı Başkanı İhsan Çulhalık ise şunları kaydetti: “Yılsonuna sayılı günler kala açıklanan kasım rakamları 2019 hedeflerinin tutturulması noktasında çok önemli bir referans olacak.”

Destek 2020’de sürmeli

Mahmut Akbal

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise kasım ayı konut satış rakamlarının aslında devlet teşviklerinin de ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Kredi faiz oranının yüzde 1'in altında ve KDV ile tapu harcında teşviklerin 31 Aralık 2019'da bitiyor olmasının kasım ayı satışlarındaki yüksek artışın nedenlerinin başında geldiğini söyleyen Akbal, “Bu durum, zaten avantajlı olan konut fiyatları dolayısıyla bekleyen talebi canlandırdı. İpotekli konut satışlarının da 50 bin bandına oturduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toparlanma devam ediyor

Altan Elmas

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Kayıplar telafi ediliyor, sene sonuna doğru toparlanma devam ediyor. 1 Ağustos itibariyle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmişti. Böylelikle bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Özel bankalar da oranlarını kamu bankaları seviyesine çekmeli” dedi.