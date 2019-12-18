Ekonomi 100 bin konuta talep yağdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 bin konuta talep yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu dar gelirliye 100 bin konut projesine talep patlaması yaşanıyor. 9 ilde belli ilçelerde talepler konut sayısının yüzde 50’sini aştı. Başvurular 15 Ocak 2020’ye kadar sürecek. Yüzde 10’u peşin, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle ev alınabilecek.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne 3 ilde talep patlaması oldu. İstanbul ili Başakşehir ilçesine 500 konut için 2 bin 758 kişi başvurdu. Benzer tablo Bursa ili Yıldırım ilçesinde ve Aksaray Merkez’de de gözlendi. Yıldırım ilçesindeki 150 konut için 519, Aksaray Merkez’de 372 konut için 994 kişi başvuru yaptı. Dün ilk başvurularda 100 bin konut için yapılan toplam başvuru ise 17 bin 506 oldu.

8 İLDE 10 İLÇEDE TALEP YARIYI AŞTI

100 bin sosyal konut başvurularında ilginç sonuçlar da dikkat çekti. 9 ilde 10 ilçede talepler toplam konut sayısının yüzde 50’sini aştı. Antalya’da 250 konut için ilk günden 208 başvuru yapıldı. Trabzon Araklı’da 278 konut için 222, Kayseri Melikgazi’de 700 konut içim 556, Kayseri Kocasinan Karpuzatan’da 550 konut için 347, İzmir Karabağlar ilçesindeki 750 konut için 474 başvuru alındı. Yalova’da yaşayan 188 vatandaş da Merkez’de inşa edilecek 300 konut için başvuruda bulundu. Talep de yüzde 50’yi aşan diğer iller ise şöyle: Isparta Merkez Çünür, 700 konut için 417 başvuru, Sakarya İli Adapazarı İlçesi Korucuk’ta 445 konut için 234, Kahramanmaraş Onikişubat’ta 300 konut için 154 ve Kocaeli Gebze’de 250 konut için 125 başvuru şeklinde sıralandı.

BAŞVURU ÜCRETİ 2+1 İÇİN 500 TL

Başvuru süresi, 15 Ocak 2020'de sona erecek projede yer almak isteyenlerin, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödemesi gerekiyor. Aylık en fazla 5 bin 500 liralık aile gelirine sahip olan vatandaşların başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için konut alınacak ilde en az 1 yıl ikamet edilmesi şart koşuluyor. Daha önce TOKİ'den ev alınmamış olunması, başvuran kişiye eşine ve velayetindeki çocuklara ait tapu olmaması da diğer kriterler arasında yer alıyor.

33 İLDE 57 İLÇEDE İLK GÜN PAS GEÇİLDİ

  • Türkiye genelinde vatandaşlar 33 ilin 57 ilçesinde ise ilk gün başvuru yapmadı. Pas geçilen ilçeler arasında Şanlıurfa’nın 700 konutlu Bireçik ilçesi ile 500’er konutlu Akçakale ve Viranşehir ilçeleri, 500 konutlu Ardahan Merkez, 400 konutlu Van Erciş ve 400 konutlu Denizli Çivril ilçesi dikkat çekti. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak. 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.

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