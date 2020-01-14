Ekonomi Yıldız AVMye değil üretime yatırım yapın
İŞ DÜNYASI

Yıldız: AVM'ye değil üretime yatırım yapın

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, "Türkiye, uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesidir. Türkiye'ye yatırım yapacak olan da gelip burada AVM satın almasın, üretim sektörüne yatırım yapsın" dedi.

Haber Merkezi AA
Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız.
Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız.

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, Türkiye'nin uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yatırım yapacak olan da gelip burada AVM satın almasın, üretim sektörüne yatırım yapsın. Yatırım yapmak lazım. Bu ülkeye de bu konuda güvenmek lazım. Ben ülkeme güveniyorum, güvendiğimiz için de yatırım yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

Hakkı Yıldız, Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 gelişmelerini değerlendirdi, 2020 ile ilgili beklentilerini paylaştı.

Yaşanan gelişmeler ve bunların ekonomiye etkileri ele alındığında, sadece 2019'a bakmanın eksik kalacağını vurgulayan Yıldız, bu açıdan Türkiye'nin, son 4-5 yılda, 15 Temmuz darbe girişimi, seçim süreçleri, siyasi ilişkiler, jeopolitik riskler ve bunlardan kaynaklanan göçmen problemi gibi birçok zorluğu atlattığını söyledi.

Yıldız, bu dönemde Türkiye ölçeğinde hiçbir ülkenin söz konusu zorlukların 5'te birini bile yaşamadığına işaret ederek, "Bu gelişmelere rağmen Türkiye, son 5 yıllık trendde büyüme kaydetti. Birçok ülke Türkiye gelişsin, iyileşsin istemiyor. Komşu ülke ve Batılı dostların hiçbiri Türkiye'nin kalkınmasına el de vermiyor. Hatta bastırıp oturtmaya çalışan da var. Buna rağmen biz büyümüşüz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi içinde hatalardan ders çıkardığını ve bunun son dönemde ekonomik göstergelere yansıdığını ifade eden Yıldız, "Ben 2020'de tekrar hızlı büyüme trendine geri dönüleceğini düşünüyorum. 2020 sonrasında da devam edecek bir serüvenin vakti geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Teşvikler doğru yönetildiğinde yatırımların artması işten bile değil"

Hakkı Yıldız, ekonomi yönetimi tarafından verilen teşvik ve alınan tedbirlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Teşvik anlamında Türkiye'de o kadar çok şey yapılıyor ki, bence biz ne yapıldığını kaçırıyoruz. Çok çeşitli teşvik var. Bir yatırımcı olarak ben bile doğru düzgün sayamam. Hem revize oldukları için hem de çok çeşitli oldukları için sayamam. Benim bildiğim, hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar teşvik yok. Bu anlamda bence Türkiye'de teşvik enflasyonu var. Bunların doğru anlatılması noktasında da sıkıntı yaşıyoruz. Ben bu teşviklerin daha az, daha anlatılabilir ve daha uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu teşviklerin sadeleştirilmesi gerek. İşte bunu doğru yönetebildiğimizde Türkiye'deki yatırımların ve verimliliğin artması işten bile değil."

Türkiye'de hiçbir sanayicinin "Türkiye'de teşvik yok, verilmiyor" diyemeyeceğini ifade eden Yıldız, bu noktada hükümetin yapıcı hamlelerde bulunduğunu, zorlaştırıcı bir uygulama görmediğini söyledi.

Yıldız, artık Türkiye'de verimlilik konusunun gündeme alınması gerektiğine işaret ederek, rekabetçi olmak için maksimum verimliliğe ulaşılmasının şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle Türk sanayicisinin verimliliği de masasının üstüne koyması gerektiğini belirten Yıldız, "Yeni tesisler verimli ama eski tesislerde verimsizlik bana göre had safhada. Bunu kendi çelik ve ağaç grubu yatırımlarımda da görüyorum. Yeni tesisle eski tesis arasında maliyet farkı var." dedi.

"Ben ülkeme güveniyorum, yatırım yapmaktan geri durmuyorum"

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız, 2020'de enflasyonun biraz daha artacağı, yıllık enflasyonun yüzde 12-13 bandında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Bu seviyenin Türkiye için yüksek olmadığını belirten Yıldız, "Çünkü bizim yatırıma ihtiyacımız var. Harcamaya dönecek bir harekete ihtiyaç var. Zaten bu hareketin getirisinde de ister istemez fiyatların biraz yükselmesi kaçınılmaz. Bu paralelde dövizin de biraz artacağını düşünüyorum. 2020, bankalardaki mevduatın krediye, dolayısıyla yatırıma döndüğü, bunun etkisinde de biraz daha dövizin arttığı bir yıl olacaktır." dedi.

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye, zikzakları fazla ama büyümesi olan, büyümenin getirdiği avantajlara sahip bir ülke. Bu noktada Türkiye, uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesidir. Bir ihtiyaca yönelik ve uzun vadeli bakış açısıyla yapılan bütün yatırımlar Türkiye'de karşılığını görmüştür. Bu noktada yönetimsel sorunları olmayan bir proje seçimi de önemli. Türkiye'ye yatırım yapacak olan gelip burada AVM satın almasın, üretim sektörüne yatırım yapsın. Çünkü üretimde iş gücü ucuz, ülkenin bulunduğu coğrafya neredeyse 250-300 milyon nüfusu kapsıyor. Üretirseniz mal satabilme fırsatınız her zaman var. 'Ben Çin'den, Brezilya'dan mal alıp getireyim, buradan Rusya'ya satayım.' Yok böyle bir şey... Çin tren yolunu açmış, zaten oradan mal geliyor. 'Türkiye'ye ürün gelsin, buradan gitsin' düşüncesi çalışmaz. Biz burada üreteceğiz, hiç yapamıyorsak direkt komşularımıza satarız. İnanın karaborsa satılır. O yüzden diyorum ki yatırım yapmak lazım. Bu ülkeye de bu konuda güvenmek lazım. Ben ülkeme güveniyorum, güvendiğimiz için de yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz."

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı
EKONOMİ
Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Bakan Varank: Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor
EKONOMİ
Bakan Varank: Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor

Bakan Dönmez: Ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz
Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Üzerimizedüşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.

Tükenmek üzere

Tükenmek üzere

Sömestr öncesi otobüs bileti alacaklar dikkat.

İstanbul'da <br>'engelli raporu' operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.
4'ü mahrem 27'si astsubay

4'ü mahrem 27'si astsubay

TSK'ya sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi.
İmza an meselesi

İmza an meselesi

Galatasaray Kulübü 4. transferini bitiriyor.
Doğu Akdeniz'de<br>üstünlük Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de
üstünlük Türkiye'de

Berlin Zirvesi öncesi Türkiye yeni adımlar atabilir.
4 kilo verdi

4 kilo verdi

Sıtma olan Onyekuru'nun son hali şaşırttı.
Metro inşaatına<br>İBB engeli

Metro inşaatına
İBB engeli

Belediye şantiyeye giden yolları kapattı, çalışmalar durdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.