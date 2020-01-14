Ekonomi Bakan Varank Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor

Bakan Varank: Eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor" dedi.

Sanayi üretimi açıklandı
EKONOMİ
Sanayi üretimi açıklandı

Varank, "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor" ifadelerini kullandı.

"2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz"

Bakan Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz" diye konuştu.

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