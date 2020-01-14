Ekonomi Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Trüf mantarında ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dünyanın en değerli mantarı olan trüf mantarının yetişme alanlarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bugüne kadar 384 hektar alanda doğal ve yapay trüf bahçeleri oluşturuldu.

Haber Merkezi İHA
Trüfü, dünyada her geçen yıl artan bir değer ve pazara sahip.
Trüfü, dünyada her geçen yıl artan bir değer ve pazara sahip.

Trüf mantarının bundan 5-6 yıl öncesine kadar ülkemizin gündeminde dahi olmadığının altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı konumunda bulunuyor. Bakanlık olarak biz ise 2014 yılında uygulamaya koyduğumuz Trüf Ormanı Eylem Planı ile ülkemizin bu alandaki zenginliklerini tespit etmeye, kamuoyu farkındalığını artırmaya, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmaya ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

80 kilo trüf mantarı 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı
EKONOMİ
80 kilo trüf mantarı 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

Trüf fidanları ülke ekonomisine kazandırılmaya çalışılıyor.

2019’da 770 dekar trüf ormanı kuruldu

Trüfün dünyada her geçen yıl artan bir değer ve pazara sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Trüf mantarı üretiminin artırılması için 2019 yılında 7 ilde 770 dekar alanda trüf ormanı tesis ettik. Eylem planının uygulanmaya başladığı günden bu yana ise 17 Orman Bölge Müdürlüğümüzde 384 hektar alanda yapay ve doğal trüf bahçeleri tesis ettik.”
Trüf mantarı.

Ticari hacim 130 milyon liraya ulaştı

Günümüzde trüfün Dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduğunu da ifade eden Bakan Pakdemirli, ülkemizin bu pastadan hak ettiği payı alması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, trüfün ülkemizde 2019 yılında 130 milyon TL civarında ticari hacme ulaştığını söyledi.

32 bin trüf fidanı orman fidanlıklarında üretildi.

32 bin trüf fidanı üretildi

2019 yılı itibarıyla doğadan trüf faydalanmasının 40 ton civarına ulaştığını belirten Bakan Pakdemirli, trüf mantarının günümüzde 200’e yakın ailenin geçim kaynağını oluşturduğunu ve bugüne kadar 32 bin trüf fidanının orman fidanlıklarında üretildiğini de sözlerine ekledi.

Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro
FOTOĞRAF 6
Title
Trüf mantarının yağının da yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve birçok alanda kullanıldığını söyleyen şef Can Oba, evde trüf mantarı kullanmak isteyenler için tarif de verdi.
Title
Fırında bonfile et ve sebze sotesi yapan Oba, tavada eti mühürledikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra üzerine trüf mantarı sosu ekledi. Kestane çorbası için de trüf mantarının yağını kullanan Oba, trüf mantarını ve yağını damak zevklerine göre diledikleri gibi tüketebileceklerini söyledi.
Title
“BUNUN İÇİN ÖZEL KÖPEKLER YETİŞTİRİLİR” <br> <br> “Trüf mantarı, mantargillerin içinde aromalısı. Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok. Onun için Avrupa’da ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda trüf mantarı ve trüf yağı kullanılır. Baldan, makarnaya kadar kullanılıyor. diyen Şef Can Oba,şöyle konuştu:
Title
Bu çok değerli bir şey. Türkiye’de yeni yeni kıymeti biliniyor. Siyah trüfün kilosu yaklaşık 300-400 Euro. Yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu parayı bir dönüm buğdaydan kazanıyorsunuz. Ama bunun 1 kilosundan kazanıyorsunuz. Ekilmediği ve doğada doğal olarak yetiştiği için daha faydalı. Türkiye’de kestane ve meşe ağaçlarını sever. Ilıman bir iklim olması lazım. Özellikle Langoz Ormanları, Akdeniz Bölgesi bunun için idealdir. Toprağın 20 santim aşağısında bulunur. Bunun için özel köpekler yetiştirilir. Bu köpekler kokuya ilerlerler”
Title
“BAHARATLAR GRUBUNDA BİLE TRÜF MANTARI KADAR GÜÇLÜ BİR ŞEY YOKTUR” Yemeklerde güçlü aroması sebebiyle tercih edildiğini belirten Oba, “Çok güçlü bir aroması var. Vanilya ile eş değer. Özellikle trüf mantarı yağı, lezzete lezzet katıyor. Baharatta acıyı, tuzu, kokuyu alabilirsiniz. Ancak baharatlar grubunda bile trüf mantarı kadar güçlü bir şey yoktur. Bu özel bir mantar, onun için de çok değerli. Restoranda trüflü makarna sipariş ettiğiniz zaman fiyat da tat da yükseliyor” dedi.
Title
“FRANSA’DA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE SADECE TRÜFTEN İSTİHDAM ALANI VAR” <br> <br> Toplayıcılığının yapıldığı ülkelerde önemli bir istihdam olduğunu ifade eden Oba, “20 gramlık bir mantar 4 porsiyonluk yemek için yeterlidir. Bu da yaklaşık 40-48 liraya denk gelir. Büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde hem kendisi hem yağı satılmaya başladı. Saklama şekli de önemlidir. Eğer kesildiyse 4 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Gazete kağıdını her gün değiştirmek üzere buzdolabında saklanabilir. Fransa’da yaklaşık 10 bin kişiye sadece trüften istihdam alanı var. Bacası fabrika. İnşallah ülkemizde de gerekli yeri kazanır” diye konuştu.
Mutfakların siyah incisi trüf mantarı, kilosu 400 euro
Dünyanın en değerli mantarı trüf, meşe ve kestane ağaçlarının 20 santim dibinde yetişiyor. Özel köpeklerle toplanan mantarın kilogram fiyatı ise 300-400 euro arasında değişiyor. Baldan, makarnaya kadar pek çok yerde kullanıldığını söyleyen Şef Can Oba ise "Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok” diyor.
Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Üzerimizedüşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.

Tükenmek üzere

Tükenmek üzere

Sömestr öncesi otobüs bileti alacaklar dikkat.

İstanbul'da <br>'engelli raporu' operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.
4'ü mahrem 27'si astsubay

4'ü mahrem 27'si astsubay

TSK'ya sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi.
İmza an meselesi

İmza an meselesi

Galatasaray Kulübü 4. transferini bitiriyor.
Doğu Akdeniz'de<br>üstünlük Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de
üstünlük Türkiye'de

Berlin Zirvesi öncesi Türkiye yeni adımlar atabilir.
4 kilo verdi

4 kilo verdi

Sıtma olan Onyekuru'nun son hali şaşırttı.
Metro inşaatına<br>İBB engeli

Metro inşaatına
İBB engeli

Belediye şantiyeye giden yolları kapattı, çalışmalar durdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.