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Ekonomi Yusko ABDde 2020de resesyon ve kredi krizi bekliyoruz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusko: ABD'de 2020'de resesyon ve kredi krizi bekliyoruz

Ünlü fon yöneticisi ve yatırım danışmanı Mark Yusko 2020’de ABD’de "hafif bir resesyon ve kredi krizi beklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fon yöneticisi ve yatırım danışmanı Mark Yusko
Fon yöneticisi ve yatırım danışmanı Mark Yusko

Aralarında kurumsal yatırımcılar ve zengin ailelerin de bulunduğu müşterilerine küresel düzeyde hizmet veren ve 1.5 milyar dolarlık fon yöneten, yatırım danışmanlık firması Morgan Creek Capital'ın kurucusu ve CEO’su Yusko, CNBC’de "Fast Money" programında konuştu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) verdiği, "faiz artışından çok faiz indirimine yakın olduğuna" ilişkin sinyalleri değerlendiren Mark Yusko, bunun piyasalar için "iyi değil kötü haber" olduğunu, çünkü faiz indiriminin ekonominin güçlü değil zayıf olduğunu göstereceğini vurguladı.

Yusko, "büyüme felâketi" için "mahşerin dört atlısı" diye nitelediği "bakır fiyatları, ABD 10 yıllık Hazine Bonosu faizleri, petrol fiyatları ve Güney Kore Borsası"nın tümünün düştüğünü anımsattı ve ekledi:

  • "Bunların hepsi birden geriliyorsa ki, şu anda düşüyorlar; genelde milli gelirin, şirket kazançlarının ve hisse senetlerinin sürpriz şekilde negatife geçtiğini görürsünüz."
  • "Büyüme felaketi" ile 2001 tarzı derin olmayan bir resesyonu kast ettiğini belirten Yusko, 2001 yılının tamamında büyümenin arttığını, ancak iki çeyrek dönemde küçülme görüldüğünü hatırlattı.

Yusko, "Bu negatif çeyrek dönemler arka arkaya bile değildi; ama, sonuçta yine de bir resesyon ortamı görüldü ve piyasalar takip eden 18 ayda çok değer kaybetti" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek faizler ekonominin güçlü olduğuna işarettir ve düşük faizler ekonominin zayıf olduğuna işarettir. Bu yüzyıllardır böyle ve bugün de doğru. Fed bir faiz artırım çevriminden sonra ara veriyor ve faiz indirimlerine başlıyorsa 'dikkatli olun.' Geçmişe bakın; 2001 yılında faizleri indirdiler, borsa yüzde 58 düştü ve resesyona girdik; 2008’de de aynısını yaptılar, faizleri indirdiler, borsa yüzde 65 düştü, resesyon oldu ve finansal kriz geldi."

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Önümüzdeki "büyüme felaketi"nde ikinci çeyrekte iyi bir büyüme, üçüncü çeyrekte biraz daha zayıf bir büyüme ve 2019 sonu ya da 2020 başında ekonomik küçülme görüleceğini belirten Yusko, 2019 sonunda ABD borsasında yüzde 12-14 dolaylarında bir düşüş yaşanmasının kendisini şaşırtmayacağını vurguladı.

Yusko, Bitcoin hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine ise, dünyanın en büyük kripto parasının çok iyi bir portföy çeşitlendirme aracı olduğunu ve gelecek 10 yılda Bitcoin’in önemli ölçüde yükselmesini beklediklerini ekledi.

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