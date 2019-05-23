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Ekonomi Bakan Varank Yerli otomobilde 2019 sonunda prototip ortaya çıkacak
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OTOMOTİV

Bakan Varank: Yerli otomobilde 2019 sonunda bir prototip ortaya çıkacak

Bakan Varank: Yerli otomobilde 2019 sonunda prototip ortaya çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan sunuma ilişkin açıklama yaptı. Yeni süreçte her şeyin planlandığı gibi gittiğinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında inşallah araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz” dedi.

Haber Merkezi IHA
Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak.
Yerli otomobil 2022'de yollarda olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ile ekibinin son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu belirterek, “Çok özverili çalışıyorlar. Arkadaşımızın gelmesiyle aslında asıl proje de başlamış oldu. İş akışları ortaya çıkarıldı. İş akışları planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza iki boyutlu çizimlerini arz ettik.” diye konuştu.

"SÜREKLİ MESAJ ALIYORUZ"

Yeni süreçte projede her şey planlandığı gibi gittiğini, 2022 yılında yerli otomobili caddelerde göreceklerini kaydeden Varank, “Şu anda planda bir sıkıntı yok. Girişim gurubu çağı yakalamış, bu fırsat penceresini değerlendirmiş olarak bir modeli ortaya çıkaracak. Bu modelin tutulacağına inanıyorum. Ortaya koyacakları araç sınıfının en iyisi bir elektrikli otomobil olacağı için pazar sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Bunun için elektrikli araçların altyapısı ile ilgili işlemleri en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Çağın gereklerine uygun bir otomobil ortaya çıkaracağından ihracatı da yakalayacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızdan, kamu kurumlarından, kamu görevi yapan Sivil Toplum Kuruluşlarından ‘Şu araç çıksa da kendi aracımıza binsek’ diye sürekli mesajlar alıyoruz.” dedi.

"300 KİŞİYE ULAŞACAK"

  • Varank, 3 boyutlu çizimler ve mühendislik çalışmaları sürdüğünü anlatarak, “Şu anda projenin Ar-Ge boyutu ile ilgili faaliyetlerde 40 kişilik mühendis ağırlıklı bir ekip sadece şirket içerisinde çalışıyor. Bu mühendislik grubu her gün büyüyor. Yıl sonuna kadar 300 kişiye ulaşması bekleniyor. Yeni bir Ar-Ge merkezine taşınacak. İnşallah Türkiye’nin otomobili girişim grubunun Ar-Ge merkezinin de yeni yerini açıklayacağız ve açılışını yapacağız” diye konuştu.

"TÜM SEKTÖRÜ DÖNÜŞTÜRECEK"

Dünya pazarında elektrikli araçlara yönelen bir eğilim olduğunu ifade eden Varank, “Emisyonlarla ilgili özellikle Avrupa’da çıkan problemler bu süreci hızlandırdı. Elektrikli otomobillerin piyasaya çıkmasıyla sürüş teknikleri, akıllı şehircilik uygulamaları, otomobil yazılımları gibi alanlarda teknoloji hızla gelişiyor. Elektrikli otomobile dönülmesiyle bütün sanayi de değişmeye başladı. Dolayısıyla biz Türkiye’nin otomobili projesini sadece bir otomobil projesi olarak değil tüm sektörü dönüştürecek, Türkiye’deki otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir proje olarak görüyoruz. Otomotiv sektörünün dönüşümünde gelişecek mobilite ekosistemi de yeni teknolojilerin geliştirilmesinde Türkiye için önemli bir fırsatlar doğuracak. Bu sadece bir Ar-Ge projesi değil, tabiri caizse bir marka yaratma projesi” dedi.

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"15 YILDA 5 MODEL"

Varank, şöyle devam etti: "Bir Ar-Ge projesi olarak ortaya bir ürün çıkarabilirsiniz ama bu ürünün üretilebilir olması, fabrikasının kurulması, ihtiyacı karşılayabilecek kadar üretilmesi, yedek parçasının, satış ağının, bayi ağının, servis ağının kurulması, bu markanın tutması, gerekiyorsa ihraç edilmesi Bunlar planlanması gereken büyük süreçler. Burada Türkiye’nin otomobilini bir marka olarak ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an için 15 yıllık bir plandan bahsediyoruz. 15 yılda 5 model 3 facelift yapılması düşünülüyor. Bunu özel sektörümüz gerçekleştiriyor, biz de devlet olarak ‘Ne yapabiliriz, nasıl katkılarda bulunabiliriz’ onun gereğini yapıyoruz."

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