Arı sütü her derde deva: Kilosu 1500 TL

İşçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir madde olan ve her kovanda sadece 1 gram toplanabilen arı sütü sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

Türkiye’de üretimi çok az olduğu için genellikle yurt dışından ithal edilen arı sütünün en önemli faydası ise hücreleri yenileyerek ömrü uzatması.

Malatya’da arıcılık ile uğraşan Gökhan Fırat, sütün faydalarından bahsederek, “Bağışıklık sistemini düzenler, kök hücreleri uyarır. Vücut performansını ve dayanıklılığını artırır. Uzun yaşamayı sağlar Yaşlanmaya karşı etki gösterir. Doğurganlığı artırır, kansere iyi gelir. Arı sütünün en önemli özelliklerinden birisi de hücre yenilemesini sağlamasıdır” ifadelerini kullandı.

İHA Malatya’da arıcılık ile uğraşan Gökhan Fırat, sütün faydalarından bahsetti.

Arı sütünün canlı ömrünü uzatmasının bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Fırat, “Mesela bir ana arının ömrü normalde 45 gün ama kışın uçmadığı için 6 aydır. Ancak arı sütü ile beslenirse ömrü 7 yıla kadar uzuyor. Bu kanıtlanmış bir şey” dedi.

Arı sütünün toplanmasının çok zor olduğunu kaydeden Fırat, “100 kovandan 100 gram ya çıkıyor ya çıkmıyor. Çok özel çalışma isteyen bir alan. Türkiye’de üretim çok az. Genellikle yurt dışından getiriliyor. Kilosu 800 TL’den başlıyor bin 500 TL’ye kadar gidiyor. Son yıllarda büyük bir ilgi var. Faydalarını duyanlar alıp tüketiyor. Bu süt saf olarak da tüketilebilir bala da katılabilir. Her haliyle çok faydalı” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, büyük bir zahmetle hasat yapılıyor. Bir petekten tek seferde en fazla 10 gram arı sütü alabilmek adına başlatılan ve 4 süren işlem sonunda, çerçeveler çıkartılarak, hasada başlanıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor. Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal üretimi ve ana arı üretiminin yanında arı sütü üretiminin arıcılara ciddi bir gelir kapısı olacağını belirterek, “Birlik olarak bizim amacımız, üreticilerimizi farklı arı ürünlerine yönlendirmek. Arının sadece baldan ibaret olmadığını, arı sütünün de bunun içerisinde olduğunu üreticilerimize sürekli olarak anlatıyoruz” dedi. DOKTORLAR TAVSİYE EDİYOR, VÜCUTTAKİ ÖLÜ HÜCRELERİ CANLANDIRIYOR: Arı sütünün, arının ürettiği en faydalı ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, birçok faydasının yanında en önemlilerinden birinin, vücutta ölen hücreleri canlandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Başta çocuklar olmak üzere yaşlılara ve tüm yaş gruplarına önerebiliyoruz. Arı ürünlerinin tamamının aslında doktor tavsiyesi ile tüketilen ürünler olması, bizim en büyük direğimiz.” PİYASADA SAHTELERİ DE SATILABİLİYOR: Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, arı sütünün piyasada sahtelerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Sahtesi olmayan ürün kalmadı, merdiven altı üretimler her yerde var. insanlar marketlerin raflarında bile arı sütü bulabiliyorlar. Bizim üreticilerimiz bunları topladıktan sonra buzdolabında korumaya alıyorlar, daha sonra birliğimize getirirken ve gönderim yapacakları zamanda en uygun şekilde muhafaza altına alıp, o şekilde taşıyorlar” şeklinde konuştu. BU YIL HEDEF 10 KİLOGRAM ARI SÜTÜ: Yaklaşık 27 yıldır arıcılık ile uğraşan ve şuanda 200 adet petek arısı bulunan Ordulu arıcı Gültekin Bozkurt, arı sütü üretimine, kendilerine teşvik için hibe edilen malzemeler neticesinde başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 1 kilogram arı sütü ürettiklerini, bu miktarı arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, “Şu ana kadar 450 gram kadar üretim yaptık. Yıl sonuna kadar 10 kilogram hedefimiz var. Bu yıl inşallah bunu başaracağız” şeklinde konuştu. BİR PETEKTEN TEK SEFERDE 10 GRAM ÜRÜN ALINIYOR, İŞLEM TAM 4 GÜN SÜRÜYOR: Hava şartları elverişli olduğunda, bir petekten 10 gram arı sütü alabilmek için 4 günlük bir işlem yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bozkurt, “Bir petek arıdan 4 günde 10 gram arı sütü alabiliyoruz. Aldığımız sütleri gerekli koşullarda saklıyoruz. Uygun koşullarda alınmadığı ve saklanmadığı zaman çok çabuk bozuluyor. Üretimi de bir arıcı için çok zor değil” şeklinde konuştu. Bozkurt, kilosu 10 bin TL’ye kadar satılabilen arı sütü fiyatının, yöreye ve vatandaşların alım gücüne göre değişiklik gösterebildiğini de sözlerine ekledi. HEDEF DAHA FAZLA ÜRETİM SAĞLAMAK: Eşiyle birlikte arı sütü üretimi yapan Elif Bozkurt, aldıkları kurs ve destek sonrası başladıkları üretimden memnun olduklarını söyledi. Belirli işlemleri tamamladıktan sonra, özel kaşığı ile hasadını yaptıkları arı sütünü renkli kavanozlara koyup, hemen dondurucuya attıklarını belirten Elif Bozkurt, hedeflerinin bu işe giderek daha da büyütmek olduğunu söyledi. Arı sütünün, onlarca önemli faydası olduğuna işaret eden kadın, hemcinslerine de bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeleri için tavsiyede bulundu. Gramla sağılan arı sütü, üreticilerin yüzünü güldürüyor Karadeniz'de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 'arı sütü'nün sağımına başlandı.

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FOTOĞRAF 10 2013 yılında 20 eşekle üretime başlayan Karaçam, sayıyı 40'a çıkardığını ve günde 4 litre süt elde ettiğini anlattı. Eşek sütünün bazı hastalıklara iyi geldiğinin rivayet edildiğini de belirten Karaçam, çiftliği ziyaret edenlere sütün litresini 150 liradan, su bardağıyla ise 30 liradan satıyor. 'VÜCUDU YUMUŞATIYOR, KIRIŞIKLIKLARI ÖNLÜYOR' Eşek sütü satışı yaparken, sabun imal etmeleri yönünde talepler geldiğini anlatan Karaçam, Süt sağıldıktan sonra sütün köpüğünü yüzüne süren kadınlar, sabununun da olabileceğini söyledi. Biz de bunun üzerine sabun üretmeye başladık dedi. Karaçam İlk önce cüzi miktarda ürettiğimiz sabun satıldı. Ardından seri üretime geçmek için eşim kurs aldı ve eşek sütü sabunu da büyük ilgi gördü. Bodrum'da aktarlar ve turistik oteller de bizden sabun istiyor. Sabunu kullananlar vücudu yumuşattığını, kırışıkları önlediğini söyledi diye konuştu. Karaçam, Eşek sütü antioksidan özelliğine sahip. Bazı hastalıklarda tedavide destekleyici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor dedi. EŞEK SÜTÜNÜN FAYDALARI: Eşek sütünün bu kadar değerli bir besin olmasının sebebi kuşkusuz ki sağlığa olan mucizevi faydaları. Hemen bu faydaları tek tek sayalım: Astım ve bronşit hastalığının tedavisine katkı sağlıyor. Kolon kanserinin tedavi sürecinde tedaviyi hızlandırıcı etkisi bulunuyor. Sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Kansere karşı direnç sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İçerdiği omega-3 sayesinde kalbi koruyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde kemik gelişimini artırıp kemik erimesini önlüyor. Bebekler ve çocuklar için de çok faydalı. Balgam söktürüyor, ateş düşürüyor. Yağ yakımını hızlandırdığı için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Cildin ihtiyacı olan protein ve amino asitleri üretilmesini sağladığı için ciltte oluşan kırışıklıkları gidermeye yardımcı oluyor, cildi nemlendiriyor. Cildin yaşlanmasının önüne geçiyor. Eşek sütünün bilinen ciddi bir zararı olmasa da aşırı tüketimi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, civa, kurşun ve kükürt içerdiği için yine aşırı tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir. Her zaman dediğimiz gibi her şeyin fazlası zarar. Eşeğin sütünü de sütünden elde ettiği sabunları da satıyor Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde eşek çiftliği kuran evli ve 3 çocuk babası Musa Karaçam, eşek sayısını artırarak hem sütünü hem de sütünden elde ettiği sabunları satmaya başladı. Karaçam, sütün litresini 150 liradan bardağını ise 30 liradan satıyor.

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