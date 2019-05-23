Deri sektöründen ilk çeyrekte 600 milyon dolara yakın ihracat

Türk deri sektörü, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İDMİB) destekleri, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin çalışmalarıyla başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ağırlıklı doğu bloğu ülkelerinden gelen binin üzerinde iş insanını Antalya’da ağırlıyor. Türkiye’den 49 firmanın stand açtığı “Leather&Fur Fashion Show” a gelen iş insanları ile Türk deri ihracatçıları B2B görüşmeler gerçekleştiriyor.

Leather&Fur Fahsion Show’un açılışında konuşan ve ilk dört aylık ihracat performansını değerlendiren İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak, dünya ticaretinde yaşanan genel daralmaya rağmen yılın ilk çeyreğini 171 ülkeye gerçekleştirdikleri 582 milyon dolarlık ihracat ve 200 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile kapattıklarına dikkat çekti.

Şenocak, “Lokomotif pazarımız olan Rusya’ya gerçekleştirdiğimiz deri ihracatında, ülke ithalatında yaşanan genel daralma sebebiyle yılın ilk çeyreğinde bir düşüş söz konusu. Ülkemizin Rusya ile olan ticaretinde ithalat ihracattan çok daha fazla olmasına rağmen uygulanan tarife dışı engeller ve yüksek gümrük vergilerinin aşılması için devletimizin desteğini bekliyoruz. Ürünlerimizi bu pazara çok daha rahat bir şekilde satabiliyor olmamız lazım. Biz ihracatçılar olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız fuarın ağırlıklı olarak hedefi Rusya ve eski doğu bloğu ülkeleri oluşturmakta.” dedi.

Güney Kore’ye 2 milyon dolarlık işlenmiş kürk

Pazar çeşitliliğini artırmak için serbest ticaret anlaşmalarının önemine vurgu yapan Şenocak, “Pazar çeşitliliğini artırma amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Kore ile gerçekleştirdiğimiz serbest ticaret anlaşmasının sektörümüze pozitif katkılarını görüyoruz. Özellikle işlenmiş kürk ürünümüzde Kore’ye ihracatımız yüzde 45’lik bir artış göstererek yılın ilk çeyreğinde 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ticari heyetler ve fuar faaliyetleri ile bu pazardan çok daha büyük bir pay alacağımıza inanıyoruz. Eğer uygun görürsek yeni bir konsept ile bu ülkeye Türkiye Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz. Mevcut durumda toptan ticaretin yapıldığı alışveriş merkezine girmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Leather&Fur Fashion’a 1000’in üzerinde iş insanı

7’ncisi gerçekleştirilen Antalya Leather & Fur Fashion Show’un sektöre olan katkılarına değinen Şenocak, şunları söyledi “Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından bu sene 7’ncisi gerçekleştirilen fuarımıza Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi doğu bloğu ülkelerinden gelen binin üzerinde iş insanı katılım gösteriyor. 49 ihracatçı firmamız 20 bin doları bulan bir standart stand bedeli ile fuardaki yerlerini aldılar. Her geçen sene fuara hem katılımcı firma sayısında, hem metrekare bazında hem de fuara yurt dışından gelen yabancı katılımcı sayısında artış gösteriyor. Her anlamda büyüyen bir ivme ile fuarımızı sürdürüyoruz. Fuarın sektörümüze olan katkılarını önümüzde ki aylarda ihracat rakamlarımızda çok net bir şekilde göreceğiz.”