2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar, Eylül ayının başlaması ile gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini paylaşıyor.

TÜİK Ağustos ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranlarını 4 Eylül’de saat 10.00’da açıklayacak.

Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi ne kadar?

TÜFE’nin Ağustos’ta aylık %7 artması, yıllık bazda ise yükselişine devam ederek %55.9’a çıkması bekleniyor. Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3’ten %58’e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı. Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda %8.5 seviyesinden %25 seviyesine çıkardı.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, talep ve maliyet olmak üzere iki ana faktörden kaynaklanır. Talep enflasyonu, para arzındaki artıştan kaynaklanır. Para arzı, ekonomide dolaşan para miktarının bir ölçüsüdür. Para arzındaki artış, tüketicilerin daha fazla mal ve hizmet satın almasına ve fiyatların yükselmesine yol açabilir.

Maliyet enflasyonu, üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklanır. Üretim maliyetlerindeki artış, firmaların ürün ve hizmet fiyatlarını yükseltmesine yol açabilir. Üretim maliyetlerini artıran faktörler arasında emtia fiyatlarındaki artış, işçi ücretlerindeki artış ve vergilerdeki artış sayılabilir.

Enflasyonun olumsuz etkileri nelerdir?

Enflasyonun olumsuz etkileri, hem bireyler hem de ekonomi üzerinde hissedilir. Enflasyon, bireylerin satın alma gücünü azaltır ve yaşam standardını düşürür. Aynı zamanda, yatırımların azalmasına, işsizliğin artmasına ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabilir.

Enflasyonu kontrol altına almak için, merkez bankaları para arzını kontrol altına almaya çalışır. Bunun yanı sıra, hükümetler vergileri düşürerek ve kamu harcamalarını azaltarak enflasyonu düşürmeye çalışabilirler.







