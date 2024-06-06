"Evde Bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? Evde Bakım maaş ödemeleri ayın kaçında yapılacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Haziran ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, bayramdan önce ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Peki Evde Bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? Evde Bakım maaş ödemeleri ayın kaçında yapılacak 2024?