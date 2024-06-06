"Evde Bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? Evde Bakım maaş ödemeleri ayın kaçında yapılacak 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödeniyor. Haziran ayında yine düzenli olarak hesaba geçmesi beklenen yardım desteği için, bayramdan önce ödemeler hesaplara yatacak mı sorgulamaları başladı. Peki Evde Bakım maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? Evde Bakım maaş ödemeleri ayın kaçında yapılacak 2024?
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.
EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ancak 16 Haziran'ın Kurban Bayramı oluşu 15 Haziran'ın ise Cumartesi gününe denk gelişi nedeniyle evde bakım maaşı ödemelerinin 14 Haziran Cuma veya öncesindeki birkaç günde yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili bilgilendirme geldiğinde sizler paylaşacağız.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR?
Bu yılın Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 7 bin 608 lira ödeniyor.