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Memur ve memur emeklilerinin Zam oranı Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarını belirleyen Hakem Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kalem kalem memur ve emekli zammı maaşları.

08:13 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Memur ve emekli zammı

Memur ve emekli zammı

2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Hakem Kurulu'nun kararı, 86 sayfa olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmiş; beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.

Hakem Kurulu kararına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Memurlar 2024'te yüzde kaç zam alacak?7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu'nun aldığı kararla son buldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Mevcut maaş: 22.017,00 TL

Ocak 2024 (% (% 44,42 zamlı) zamlı maaş): 32.110 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL

En düşük memur emekli aylığı ne kadar?

Mevcut maaş: 9.877,06 TL

Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL

Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL

Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL

Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL

2024'te kimin maçı ne kadar olacak? İşte ocak memur zammı maaşı son durum tablosu

Şube müdürü maaşı ne kadar 2024?

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 46.847 TL

Memur maaşı ne kadar 2024?

MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 32.110 TL

Uzman öğretmen maaşı ne kadar 2024?

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 42.640 TL

Öğretmen maaşı ne kadar 2024?

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut maaş: 26.642 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.476 TL

Başkomiser maaşı ne kadar 2024?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut maaş: 32.613 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.100 TL

Polis maaşı ne kadar 2024?

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut maaş: 29.512 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı) : 42.621 TL

Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut maaş: 37.162 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 53.669 TL

Hemşire maaşı ne kadar 2024?

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 26.428 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.167 TL

Mühendis maaşı ne kadar 2024?

MÜHENDİS 1/4

Mevcut maaş: 33.109 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.816 TL

Teknisyen maaşı ne kadar 2024?

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 23.525 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 33.975 TL

Profesör maaşı ne kadar 2024?

PROFESÖR 1/4

Mevcut maaş: 48.111 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 69.482 TL

Araştırma görevlisi maaşı ne kadar 2024?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut maaş: 31.750 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.853 TL

Vaiz maaşı ne kadar 2024?

VAİZ 1/4

Mevcut maaş: 27.608 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 39.871 TL

Avukat maaşı ne kadar 2024?

AVUKAT 1/4

Mevcut maaş: 31.549 TL

Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.563 TL


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#resmi gazete
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