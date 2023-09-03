Memur ve emekli zammı için belirleyici olacak 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde uzlaşma çıkmadı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranı belirledi. Memur ve memur emeklilerine 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilecek. Peki ocakta memur maaşları ne kadar olacak? 2024'te kimin maçı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte kalem kalem memur ve emekli 2024 maaşları.