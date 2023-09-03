Memur ve emekli zammı
2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Hakem Kurulu'nun kararı, 86 sayfa olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmiş; beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.
Hakem Kurulu kararına göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
Memurlar 2024'te yüzde kaç zam alacak?7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu'nun aldığı kararla son buldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.
En düşük memur maaşı ne kadar?
Mevcut maaş: 22.017,00 TL
Ocak 2024 (% (% 44,42 zamlı) zamlı maaş): 32.110 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 34.049,11TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 36.092,06 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 37.896,66 TL
En düşük memur emekli aylığı ne kadar?
Mevcut maaş: 9.877,06 TL
Ocak 2024 (% 41.88 zamlı maaş): 14.013,57 TL
Temmuz 2024 (% 9 zamlı maaş): 15.274,79 TL
Ocak 2025 (% 6 zamlı maaş): 16.191,28 TL
Temmuz 2025 (% 5 zamlı maaş): 17.000,85 TL
2024'te kimin maçı ne kadar olacak? İşte ocak memur zammı maaşı son durum tablosu
Şube müdürü maaşı ne kadar 2024?
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4
Mevcut maaş: 32.451,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 46.847 TL
Memur maaşı ne kadar 2024?
MEMUR - (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 22.938,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 32.110 TL
Uzman öğretmen maaşı ne kadar 2024?
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 29.538,00 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 42.640 TL
Öğretmen maaşı ne kadar 2024?
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 26.642 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.476 TL
Başkomiser maaşı ne kadar 2024?
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 32.613 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.100 TL
Polis maaşı ne kadar 2024?
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 29.512 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı) : 42.621 TL
Uzman doktor maaşı 2024 ne kadar?
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 37.162 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 53.669 TL
Hemşire maaşı ne kadar 2024?
HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 26.428 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 38.167 TL
Mühendis maaşı ne kadar 2024?
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 33.109 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 47.816 TL
Teknisyen maaşı ne kadar 2024?
Mevcut maaş: 23.525 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 33.975 TL
Profesör maaşı ne kadar 2024?
Mevcut maaş: 48.111 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 69.482 TL
Araştırma görevlisi maaşı ne kadar 2024?
Mevcut maaş: 31.750 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.853 TL
Vaiz maaşı ne kadar 2024?
Mevcut maaş: 27.608 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 39.871 TL
Avukat maaşı ne kadar 2024?
Mevcut maaş: 31.549 TL
Ocak 2024 (% 44,42 zamlı): 45.563 TL