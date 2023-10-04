Milyonlarca emekli ve hak sahibi Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları üzerine, emeklilerin araştırmaları yoğunlaştı. Konuya dair son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan bir açıklama geldi. Emekliye 29 Ekim'de ikramiye mi var, verilecek? sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi ne zaman?

Emekli aylıklarına Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra ara zam yapılmasının konuşulduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle emeklilere üçüncü bir ikramiye verileceği iddia edildi. Sabah gazetesindeki haberde yaklaşık 17 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye aldığı hatırlatılarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği öne sürüldü. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Emekliye ikramiye ne kadar?

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı belirtildi. İkramiye, bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilecek mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında konuştu. Dağ, "Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’nda ‘Şehir Buluşmaları’ toplantısında konuştu.

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır.” ifadelerini kullandı.

Emekliye ara zam ne zaman?

Haberde verilen detaylara göre emekli aylıklarına ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ekim ayında emekliye seyyanen zam mı var?

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir. Eğer emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilirse, bu ikramiye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyelerden ayrı olacak. Emeklilere, bu yıl Ramazan Bayramı'nda 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da 2 bin lira ikramiye ödenmişti.



