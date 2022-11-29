Özgün EYTden emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu
ÖZGÜN HABERLER

EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu

EYT son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını söylerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi. İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT ile kim ne zaman emekli olacak? 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Peki Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç? EYT emeklilik sorgulama nereden nasıl yapılır? İşte EYT son durum ile emeklilik hesaplama tablosu.

.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT emeklilik sorgulama nereden nasıl yapılır? E devlet emeklilik sorgulama ekranı
Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği EYT konusuna da değindi. Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

EYT emeklilik şartı nedir?

Bilgin, EYT ile ilgili düzenleme hakkında iki şartı kaldırmadıklarını, bunların 'prim gün sayısı ve yıl sayısı' olduğunu bildirdi.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

EYT kadın erkek prim sayısı
EYT kadın erkek prim sayısı

Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç?

  • Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur.

Emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığı sorusunun cevabını bulunduğunuz il veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yaparak öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek durumdaysanız SGK'nın ilgili birimine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin son durumunu öğrenme imkanınız bulunmaktadır.

  • Prim gün sayınızı, sigorta bilgilerinizi, sigortanızın ne zaman ne kadar yatırıldığına dair bilgileri ve sigorta giriş çıkış bilgilerinizi öğrenmek için e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • EMEKLİLİK SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EYT emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'ta yer alan habere göre, çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama
ÖZGÜN
Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama

Senegal son 16da

Senegal son 16'da

Ekvador'u 2-1 mağlup eden Senegal bir üst tura yükseldi.
Hollanda lider çıktı

Hollanda lider çıktı

​2022 Dünya Kupası'nda A Grubu tamamlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan son dakika koronavirüs vaka açıklaması: Büyük bir artış beklenmiyor

​Bakanlık tüm detayları duyurdu.

Düzce depremi sonrası korkutan gerçek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.