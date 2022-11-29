EYT'den emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim? Emeklilik hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği EYT konusuna da değindi. Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

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EYT emeklilik şartı nedir?

Bilgin, EYT ile ilgili düzenleme hakkında iki şartı kaldırmadıklarını, bunların 'prim gün sayısı ve yıl sayısı' olduğunu bildirdi.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

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EYT kadın erkek prim sayısı

Kadın ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç?

Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur.

Emekli olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığı sorusunun cevabını bulunduğunuz il veya ilçedeki SGK Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yaparak öğrenebilirsiniz. Hatta gidemeyecek durumdaysanız SGK'nın ilgili birimine telefonla ulaşıp emeklilik işlemlerinizin son durumunu öğrenme imkanınız bulunmaktadır.

Prim gün sayınızı, sigorta bilgilerinizi, sigortanızın ne zaman ne kadar yatırıldığına dair bilgileri ve sigorta giriş çıkış bilgilerinizi öğrenmek için e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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EYT emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'ta yer alan habere göre, çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

ÖZGÜN Ne kadar emekli maaşı alırım? SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama