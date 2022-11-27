EYT’de son dakika gelişmesi: HAK İş'ten dikkat çeken talep! EYT emeklilik 1999 yılını kapsar mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başından beri Yaş şartını tamamen kaldıran ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm rotasını çizdi. Buna göre EYT'ye tabi olacaklar prim ve sigortalılık süresini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.

EYT ne zaman başlayacak?

EYT'ye tabi olacak sigortalılar 1999'taki düzenleme öncesindeki prim ve sigortalılık sürelerine odaklandı. 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesinde yaş şartı bulunmuyor. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik sigortası girişi olan ve prim ile sigortalılık süresini dolduranlar hemen emekli olabilecek.

EYT 1999 yılında sigorta girişi olanları kapsar mı?

1999 yılında sigorta girişi olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

Gelen açıklama milyonları sevindirirken HAK-İŞ, EYT talebini de açıkladı. HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1999 yılı içerisinde işe başlamış olanlarının tamamının söz konusu EYT düzenlemesinden yararlandırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Primi eksik olanlar borçlanarak EYT’den yararlanabilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ilk kez detay paylaştı. EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini ifade eden Bilgin, emekliliğe hak kazanılacak olan net tarihi de duyurdu. Bakan Bilgin, Star TV’nin sorularını yanıtladı. Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

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EYT

EYT'de primler kaç puan yükseldi?

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusuyla ilgili de Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var.” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

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Emeklilikte yaşa takılanlar

EYT ile kısmi emeklilik nasıl olacak?

Sigortalılık süresi ve prim günü eksiği olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra başvurmaları halinde emeklilik hakkı kazanacak. Sabah’ta yer alan habere göre, milyonların en çok merak ettiği; emeklilik bekleyen SSK ve Bağ-Kur'luları hak sahibi yapacak, prim günü, sigortalılık süresi gibi şartları içeren tablolarla, 'Eksik primi olanlar ne yapacak, EYT ile kısmi emeklilik nasıl olacak' soruları geliyor.

EYT emeklilik nasıl olacak?

Mevcut durumda 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşların emeklilik şartlarına bakacak olursak; 4A SSK dediğimiz kategoride yer alan kadınlar ve erkeklerin 20 ve 25 yıl sigortalılık süresiyle 5.000 ila 5.975 gün primi tamamladıklarında emeklilik için yaşı beklediğini görüyoruz. Yaş şartı ne burada? Erkeklerde 44-58 yaş arası, kadınlarda ise 38-56 yaş aralığı. Burada yaş şartını kaldırdığımızda diğer şartlar sabit olacak şekilde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olabilecek.

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Tabloya dikkatle baktığınız zaman 5.000 gün ibaresi kalın harflerle vurgulandı. Çünkü 1999 düzenlemesi öncesi prim şartı SSK'da hem kadınlar hem de erkekler için 5.000 gündü.

Yaş şartı kalkıyor ve sigortalılık süreleri de 20 ve 25 yıl olarak kalıyor. Peki prim 5 bin gün mü yoksa mevcut yürürlülükteki yasayla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları kapsayan kademeli olarak 75'er gün şeklinde artan 5000 ila 5975 gün sistemi mi olacak? İşte tam buradaki detaylar Aralık ayında netleşecek.

BAĞ-KUR ve emekli Sandığı prim ve sigortalılık süresi ne kadar?

4B-4C dediğimiz kategoride yer alanlara bakacak olursak, sigortalılık süresinin tıpkı SSK'da olduğu gibi kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl olduğunu görüyoruz. Bununla beraber prim günü erkeklerde 9.000 gün, yaş aralığı 44-60, kadınlarda ise prim 7.200 gün, yaş aralığı ise 40-58 olarak dikkat çekiyor. Burada da yaş şartını kaldırdığımız zaman tabloda belirtilen sigortalık süresi ve primle emeklilik imkanı doğacak.

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3600 ve 5400 gün primle nasıl emekli olunur?

Belirli bir süre çalışarak prim biriktirmiş daha sonra ise iş hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar için kısmi emeklilik, yani yaştan emeklilik imkanı var. 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında bir de 3.600 gün primle kısmi emeklilik şartları bulunuyordu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle primini doldurma imkanı olmayanlar için 3.600 günle kısmi emeklilik hakkı doğacak.

Bir EYT'linin kısmi emeklilikten faydalanabilmesi içinse üç şart bulunuyor. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT düzenlemesi bu şartları değiştirebilir.

EYT 3600 prim gün sayısı

3.600 gün primi tamamlamak, 15 yıl sigortalılık süresini doldurmak, kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 yaş şartını sağlamak. SSK'lıların EYT ile kısmi emeklilikten faydalanabilmek için işte bu 3 şartın tamamlanması gerekiyor.

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Daha açık ifadeyle EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara dönülünce 3.600 gün primle kısmi emeklilik imkanı doğacak. Yani 3.600 gün primi tamamlayan kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecek.

Bağkur’lular 5400 primle emekli olur mu?

Bağ-Kur'da ise işler biraz daha farklı. Burada kısmi emeklilikte farklı bir prim sayısı bulunuyor ve 5.400 prim günü öne çıkıyor. Bir diğer önemli husus da 1 Ekim 1999 tarihi. Çünkü bu tarihe göre yaş şartı belirleniyor.

Kadınlarda 3600 Günden Emeklilik Yaşı Şartları Nelerdir?

3600 günü geldiği zaman sigortalı olan kadınlar emekli olabilir. Tabii bunun için öncelikle gerekli olan tarih, gün sayısı ve çalışma sayısı gibi kriterleri tamamlamaktır.

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- Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir.

- Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir.

- Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır.

- Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.

Bu kriterleri tamamlayan ve taşıyan kadınlar 50 yaşına geldiği zaman emekli olma hakkını değerlendirir. Fakat 2002 tarihinden sonra sigorta sahibi olan kadınlar için yaş kriteri 54 olarak ön plana çıkar. Aynı zamanda çalışma süresi ve prim gün sayısı da bu bağlamda değişkenlik gösterebilir.

Kadınların Prim Günü Kaç Kaçtır?

01.05 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58 olarak öne çıkar. Aynı zamanda 7200 prim ödeme gün sayısı bulunmaktadır. 3600 gün ile beraber 15 yıllık bir çalışma hayatını tamamlayan kadınlar ise, SGK emeklilik sistemini incelemek suretiyle emekli olma durumunu görebilir.

Gerekli kriterleri bu şekilde dolduran kadınlar, 3600 prim ödeme günü ardından 50 yaşında emekli olma hakkına sahip olur. Tabii bunun için tüm kadınların 23.0 5.22 tarihi öncesi sigorta sahibi olunması gerekmektedir. Bu iki paralel tarihi itibariyle kadınlar çalışma süresi ve yaşa bağlı olarak emekli olabilir.