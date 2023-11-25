Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna ile karşılaştı. Maç ev sahibi Bologna’nın 87-79 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla Johnathan Motley oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, üst üste 4’üncü ve toplamda 5’inci mağlubiyetini aldı. İtalya temsilcisi ise 7’nci galibiyetini elde etti. Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.