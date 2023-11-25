Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor

A Milli Futbol Takımımızın 18 Kasım Almanya ile yaptığı özel maç ve 21 Kasım'da Galler ile oynadığı EURO 2024 grup eleme mücadelesi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bugün sona eriyor. Futbolseverler, Süper Lig heyecanını bugünden itibaren yeniden yaşamaya başlayacak.