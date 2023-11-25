Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor

Günün son maçı Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak.
A Milli Futbol Takımımızın 18 Kasım Almanya ile yaptığı özel maç ve 21 Kasım'da Galler ile oynadığı EURO 2024 grup eleme mücadelesi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara bugün sona eriyor. Futbolseverler, Süper Lig heyecanını bugünden itibaren yeniden yaşamaya başlayacak.
Süper Lig'de milli aradan önceki son maçlar sezonun 12. haftasında 10-11-12 Kasım'da oynandı. 31 puanlı Fenerbahçe, milli araya averajla lider girerken aynı puanlı Galatasaray ikinci sırada yer aldı. 22'şer puanlı Adana Demirspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Kayserispor ise sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada yer aldı.
Haftanın kapanışını Trabzonspor yapacakSüper Lig'de 13. hafta bugün saat 13.30'da oynanacak İstanbulspor-Hatayspor maçıyla başlayacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ise saatler 19.00'u gösterdiğinde Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen araya lider olarak giren Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Beşiktaş ise 16.00'da Samsunspor deplasmanına çıkacak. Haftanın son gününde ise pazartesi günü Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.