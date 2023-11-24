Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini 101-86 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Nick Calathes, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis, Johnathan Motley ilk 5’iyle başladı. LDLC ASVEL’in ilk 5’i ise Paris Lee, Frank Jackson, Charles Kahudi, Joffrey Lauvergne ve Youssoupha Fall’dan oluştu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, LDLC ASVEL ise dördüncü maçını da kaybetti. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.