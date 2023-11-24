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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 10. haftasında Bologna'ya 87-79 mağlup oldu: Başantrenör Dimitris Itoudis oyundan atıldı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna ile karşılaştı. Maç ev sahibi Bologna’nın 87-79 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla Johnathan Motley oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, üst üste 4’üncü ve toplamda 5’inci mağlubiyetini aldı. İtalya temsilcisi ise 7’nci galibiyetini elde etti. Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:39 - 24/11/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu. Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.

VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için

MAÇ SAYILARI

VIRTUS BOLOGNA:
Lundberg 9, Belinelli 8, Pajola 2, Smith 8, Dobric 11, Cacok 10, Shengelia 15, Hackett 14, Dunston 5, Abass 5
FENERBAHÇE BEKO:
Motley 25, Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 2, Melih Mahmutoğlu 5, Hayes-Davis 10, Guduric 9, Calathes 8, Madar, Sestina

PERİYOTLAR

1’İNCİ PERİYOT:
25-27
DEVRE:
46-44
3’ÜNCÜ PERİYOT:
70-58

BAŞANTRENÖR DIMITRIS ITOUDIS ATILDI

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yoğun itirazı sebebiyle oyundan ihraç edildi. 3’üncü çeyreğin bitimine 6:05 saniye kala Shengelia'nın basketi sonrasında göstermiş olduğu itiraz sebebiyle üst üste iki teknik faul ile oyundan atıldı. Karşılaşmanın devamında Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas, takımın başında yer aldı.



#Virtus Bologna
#Fenerbahçe Beko
#THY Euroleague
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