Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İtalya ekibi Virtus Bologna'ya 87-79 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine deplasmanda 87-79 mağlup oldu. Üst üste dördüncü maçını kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda beşinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.
VİRTUS BOLOGNA - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
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BAŞANTRENÖR DIMITRIS ITOUDIS ATILDI
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, yoğun itirazı sebebiyle oyundan ihraç edildi. 3’üncü çeyreğin bitimine 6:05 saniye kala Shengelia'nın basketi sonrasında göstermiş olduğu itiraz sebebiyle üst üste iki teknik faul ile oyundan atıldı. Karşılaşmanın devamında Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Stefanos Dedas, takımın başında yer aldı.