Türkiye Futbol Federasyonu erkenden hareket geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası(EURO 2024) boyunca kamp için Almanya Barsinghausen Spor Akademisi'ne rezervasyon yaptı. Şampiyonada mücadele edecek İtalya, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Çekya da burada kamp yapmak istedi ancak geç kaldılar.