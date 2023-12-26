Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. TFF, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz'un listeye eklendiğini belirtti.
2024'te FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu
2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:
Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz