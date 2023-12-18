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Spor

TFF hakem konusunda kulüplerle inatlaşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 4 Kasım 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında göstermiş oldukları kötü performanslarla gündem olan Zorbay Küçük ve Mete Kalkavan'a MHK tarafından görev verildi.

Haber Merkezi
13:12 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, 17. hafta itibarıyla Başakşehir-Sivasspor maçına orta hakem olarak atandı. Ayrıca Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük ise Kayserispor-Fenerbahçe maçına atandı.


Geride bıraktığımız 1. Lig'in 15. haftasında oynanan Bandırmaspor-Kocaelispor maçına VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'ın atanması da tepkilere neden olmuştu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti" ifadeleri kullanılmıştı.


Hakemler hakkında kulüplere sözler vererek, inatlaşmaya giden Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu haftaki atamaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. TFF'nin kararlarının güven duygusunu bitirdiği ifade edilirken, hakem atamalarının da tek kişinin kontrolünden çıktığı iddia edildi.


Ali Palabıyık: "Hakem atamalarına Mehmet Büyükekşi karar veriyor"

FIFA korkartlı eski hakem Ali Palabıyık daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, "Hakemler algoritma ile atanır, Mehmet Büyükekşi'nin önüne gelir. Mehmet Büyükekşi hangi maçı, hangi hakemin yöneteceğine karar verir. Hakemlerle bu kadar iç içe olan, bu kadar hakemlere müdahil olan, her şeye karışan bir TFF başkanı hiç görmedim" ifadelerini kullanmıştı.


Mete Kalkavan'ın 4. maçı

Bu sezon üç karşılaşmada orta hakem olarak görev yapan Mete Kalkavan, Başakşehir-Sivasspor maçı ile dördüncü karşılaşmasında düdük çalacak. Kalkavan bu sezon; Konyaspor-Gaziantep, Kasımpaşa-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Gaziantep FK maçlarında düdük çalmıştı.




#TFF
#MHK
#Mete Kalkavan
#Zorbay Küçük
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