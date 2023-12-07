TFF erken davrandı: Barsinghausen'i kaptık

Skorer'in haberine göre:

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) hızlı davranarak Barsinghausen Spor Akademisi'nden erken rezervasyon yaptı. Turnuvada mücadele edecek İtalya, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Çekya da burada kamp yapmak istedi ancak geç kaldılar.