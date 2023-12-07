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Spor

TFF erken davrandı: Barsinghausen'i kaptık

Türkiye Futbol Federasyonu erkenden hareket geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası(EURO 2024) boyunca kamp için Almanya Barsinghausen Spor Akademisi'ne rezervasyon yaptı. Şampiyonada mücadele edecek İtalya, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Çekya da burada kamp yapmak istedi ancak geç kaldılar.

14:08 - 7/12/2023 jeudi
Güncelleme: 14:24 - 7/12/2023 jeudi
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Barsinghausen, maçın oynanacağı stadyumlara yakın konumda yer alıyor.
Barsinghausen, maçın oynanacağı stadyumlara yakın konumda yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 boyunca Barsinghausen’de kamp yapacak.


Skorer'in haberine göre:
Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) hızlı davranarak Barsinghausen Spor Akademisi'nden erken rezervasyon yaptı. Turnuvada mücadele edecek İtalya, Portekiz, Hollanda, İspanya ve Çekya da burada kamp yapmak istedi ancak geç kaldılar.

Kamp yapılacak tesisin en büyük avantajı milli takımın grup maçlarını oynayacağı stadyumlara yakın olması. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da 3. maçını ise Hamburg’da oynayacak.


Avrupa Futbol Şampiyonası,14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.


Geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adam, milli takımın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini de yerinde incelemişti.









#EURO 2024
#Türkiye
#Almanya
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