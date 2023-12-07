TFF erken davrandı: Barsinghausen'i kaptık

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 boyunca Barsinghausen’de kamp yapacak.
Kamp yapılacak tesisin en büyük avantajı milli takımın grup maçlarını oynayacağı stadyumlara yakın olması. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da 3. maçını ise Hamburg’da oynayacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası,14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adam, milli takımın turnuva boyunca konaklayıp kamp merkezi olarak kullanabileceği muhtemel otel ve antrenman tesislerini de yerinde incelemişti.