Gündem 10 metrelik su deposunda 15 saat esaret Donmak üzere olan çifti itfaiye kurtardı
GAZİANTEP

10 metrelik su deposunda 15 saat esaret: Donmak üzere olan çifti itfaiye kurtardı

Gaziantep'te, boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda fenalaşıp mahsur kalan Cihan ve Safiye Y. çifti, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı.

Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARILDILAR

Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi. Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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