Gündem İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
KASTAMONU

İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle içinde 25 yolcusuyla kayıp su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İstanbul’dan dün gece 25 yolcusuyla Kastamonu’nun Cide ilçesine gitmek için hareket eden yolcu otobüsü, bugün saat 05.30 sıralarında Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 300 rakımlı Hacı Mahmut Tepesi’ne geldiğinde zincirli olmasına karşın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, su kanalına girdi. Uzun uğraşlara rağmen şoför aracı hareket ettiremeyince, jandarmaya haber verildi.

Bölgede bulunan köylüler ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 santimin üzerindeki kar kalınlığına rağmen ekipler dik ve zorlu yoldaki karı uzun uğraşların ardından temizleyerek, yolu açtı. Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolculara yiyecek dağıtılmasının ardından otobüs Cide ilçesine hareket etti.

AKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı
GÜNDEM
AKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı

Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
GÜNDEM
Kar yağışıyla birlikte İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
Abone Ol Google News
Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

Bozkırın ortasında şaşırtan manzara

​Görenler şaşırıyor komşu köyler de istiyor.
Telefonfiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.
Simgelerin köprüsü: 1915 Çanakkale Köprüsünde kar manzaraları

İsimler sisteme girildi

İsimler sisteme girildi

Bakan Selçuk öğretmenlerin aşılanacağı tarihi açıkladı.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

'Yarıyıl tatili hareketlendirdi'

​Vakaların 5 binin altına düşmeme sebebini uzmanlar açıkladı.

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.