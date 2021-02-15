İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İstanbul’dan dün gece 25 yolcusuyla Kastamonu’nun Cide ilçesine gitmek için hareket eden yolcu otobüsü, bugün saat 05.30 sıralarında Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 300 rakımlı Hacı Mahmut Tepesi’ne geldiğinde zincirli olmasına karşın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, su kanalına girdi. Uzun uğraşlara rağmen şoför aracı hareket ettiremeyince, jandarmaya haber verildi.

Bölgede bulunan köylüler ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 santimin üzerindeki kar kalınlığına rağmen ekipler dik ve zorlu yoldaki karı uzun uğraşların ardından temizleyerek, yolu açtı. Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolculara yiyecek dağıtılmasının ardından otobüs Cide ilçesine hareket etti.

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GÜNDEM AKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı