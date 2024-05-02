15 yaşında katil oldu! Kuzenine 'arkadaşlarını öldüreceğim' diyerek cinayet işledi

“Daha önce kendi kuzenini bıçaklayan bir kişi, benim yeğenimi de bıçaklamış. Zaten 'Benim kuzenimle kim arkadaşlık ederse onu da bıçaklayacağım' demiş. Dün gece de daha önce bıçakladığı kuzeninin evinde çatıda Barış ve arkadaşları oturuyormuş. Barış birden kalkmış gitmiş, Barış'ı arıyorlar ulaşamıyorlar. Tekrar arıyorlar, bu sefer Barış'ın arkadaşı Berat telefonu açıyor, Barış'ın bıçaklandığını söylüyor. Barışla birlikte kahvehanenin önüne gittiklerini söylüyorlar, oradan hastaneye gidiyorlar. Sabah 05.00'e kadar hastanede bekledik. Doktor en sonunda kalbinin parçalandığını söyledi, 45 dakika kalp masajı yaptıklarını söyledi. 06.00 gibi haber geldi, vefatını öğrendik