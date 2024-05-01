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Mersin'de ışık ihlaliyle gelen cinayet gibi kaza: Bir ölü üç yaralı

Mersin'de kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, diğer araçlara çarpmamak için manevra yapınca önce yol kenarındaki yayalara daha sonra da ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç daha sonra alev aldı. Cinayet gibi kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken, şoför dahil üç kişi de yaralandı.

18:35 - 1/05/2024 Çarşamba
DHA
Cinayet gibi kazanın gerçekleştiği anlar kameralara yansıdı.
Cinayet gibi kazanın gerçekleştiği anlar kameralara yansıdı.

Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil önce üç yayaya, ardından da ağaca çarptı.

Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



#Kaza
#Mersin
#Toroslar
#Kırmızı Işık
#Işık İhlali
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