Mersin'de ışık ihlaliyle gelen cinayet gibi kaza: Bir ölü üç yaralı

Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, önce yayalara, ardından ağaca çarpıp alev aldı. Kazada yayalardan Sultan Sedef (32) yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 3 kişi ise yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil önce üç yayaya, ardından da ağaca çarptı.

Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.