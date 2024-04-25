İstanbul'da asayiş uygulaması: 698 şüpheli yakalandı

Uygulama sırasında 443 şüpheli de gözaltına alınırken, aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 242 fişek, 1780 gram uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 1 kilogram kimyasal madde ile 1 kilo 201 gram sentetik ecza ele geçirildi.

Uygulama sırasında 443 şüpheli de gözaltına alınırken, aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 242 fişek, 1780 gram uyuşturucu, 217 uyuşturucu hap, 1 kilogram kimyasal madde ile 1 kilo 201 gram sentetik ecza ele geçirildi.

Denetimlerde, 44 bin 863 araç ve 4 bin 610 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 103'ü ile 87 sürücüye işlem yapıldı, 17 araç ise trafikten men edildi.