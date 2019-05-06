2019 Ankara Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi (bugün) günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.
Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Ankara'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.
- 5 Mayıs Pazar gününü 6 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece ilk sahura kalkıldı.
- Ankara'da sahur yapıldıktan sonra saat 03:58'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. İlk oruç ise saat 19.54'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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Ankara'da imsak ve iftar saatleri