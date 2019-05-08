İzmir Ramazan imsakiyesi

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İzmir'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de bugün sahur yapıldıktan sonra saat 04:25'te ezan ile birlikte oruç başladı. Saat 20:16'da okunacak akşam ezanı ile birlikte de iftar yapılacak.

İzmir'de imsak ve iftar saatleri

İzmir'de imsak ve iftar saatleri

GÜNDEM İftara kaç saat kaldı?

2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

GÜNDEM İstanbul Ramazan imsakiyesi

GÜNDEM Ankara Ramazan imsakiyesi