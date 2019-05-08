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İZMİR

İzmir'de sahur ve iftar saati! İzmir Ramazan imsakiyesi 2019

İzmir Ramazan imsakiyesi

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Peki İzmir'de sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İzmir için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.
2019 Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İzmir'de sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de bugün sahur yapıldıktan sonra saat 04:25'te ezan ile birlikte oruç başladı. Saat 20:16'da okunacak akşam ezanı ile birlikte de iftar yapılacak.

İzmir'de imsak ve iftar saatleri

İzmir'de imsak ve iftar saatleri

İftara kaç saat kaldı?
GÜNDEM
İftara kaç saat kaldı?

2019 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.

İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.

İstanbul Ramazan imsakiyesi
GÜNDEM
İstanbul Ramazan imsakiyesi

Ankara Ramazan imsakiyesi
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Ankara Ramazan imsakiyesi

Kaybolan Ramazan gelenekleri
OYNAT 01:52
Kaybolan Ramazan gelenekleri
Heyecanla beklenen Ramazan ayı, Osmanlı Devleti'nde, sadece 11 ayın sultanına özel bazı adetlerle yaşatılırdı. Günümüze ulaşmayan bu gelenekler, ince düşüncenin eşsiz örneklerindendi. İnsanların birbirini mutlu etmek için çabaladığı huzur dolu Ramazanların kaybolan değerleri...


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