İstanbul Ramazan imsakiyesi! İstanbul'da sahur ve iftar saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini bulabilirsiniz.

İstanbul'da sahur yapıldıktan sonra saat 05.12'de ezan ile birlikte oruç başlayacak. Oruç ise saat 19:36'da okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak.

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GÜNDEM İlk sahur ilk iftar saat kaçta?

2022 fıtır sadakası ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı.

Kurul, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 lira olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: