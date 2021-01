​2021'de her alanda şahlanış 2021'de her alanda şahlanış Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istediklerini söyledi. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yaptıklarını belirten Erdoğan, “Ekonomi ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız” dedi.

