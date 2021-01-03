​2021'de her alanda şahlanış

Kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2021 yılına ilişkin önemli mesajlar verdi:

2020 yılı tüm insanlıkla birlikte Türk milleti için de zorlu bir yıl oldu. Tarihi bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz, güvenlikten ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtığı sıkıntıları da omuzlamak mecburiyetinde kaldık. Milletimizin sağlığıyla beraber, işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber ettik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

AŞI İLE BİR EŞİK AŞILACAK

Salgın tedbirlerinin yol açtığı sorunların yükünü azaltmak için doğrudan ve dolaylı desteklerle milletimizin yanında yer aldık. Allah’ın takdiriyle 2021’i, her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Yurt dışından temin edilen aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağına inanıyorum. En geç nisan ayında yerli aşıları da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.

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DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Avrupa başta olmak üzere, dünya genelinde salgının bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte asıl gündem konularına yoğunlaşabileceğiz. Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Ama asıl önemlisi bunları koruyup, daha da ileriye taşıyacak adımları atmamızdır. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.

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MİLLET SENARYOLARA ARTIK PRİM VERMİYOR

Her mücadelemizde olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselişinin önünü içerde terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve gündemlerle milletimizin birliğini bozmanın peşindedir. Geçmişte uzun yıllar boyunca siyasi istikrarsızlıkların, sosyal çalkantıların, vesayet baskısının, darbe zulmünün bedellerini ödeyen milletimiz hamdolsun bu tür senaryolara pirim vermiyor.

REFORMLARDA KARARLIYIZ

Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayacak reformları biz hayata geçirdik. İnşallah 2021’i de bu şekilde bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Ekonomide ve hukukta yapacağımız reformlarla ülkemizi yatırım, üretim, istihdam, özgürlükler bakımından geliştirerek hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız.

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Yılda 14 milyon lira tasarruf

Açılışı yapılan köprü, bağlantı tüneli ve yolunun ülkeye, bölgeye ve şehirlere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yapım bedeli 720 milyon lira olan bu projenin Elazığ ile Malatya’yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkenin doğu, batı, kuzey ve güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturduğunu söyledi. Erdoğan, toplam uzunluğu 660 metreyi, orta açıklığı 380 metreyi bulan Kömürhan Köprüsü’nün, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıdığını vurgulayarak, Fırat Nehri’nin üzerine inşa edilen köprünün Karakaya Barajı’nın çevresindeki yolu kısaltarak, yılda sadece vakitten 9,3 milyon lira, yakıttan da 4,7 milyon lira tasarruf sağlayacağını kaydetti. Erdoğan, “Tasarımından inşasına kadar her şeyiyle yüzde 100 yerli ve milli kaynaklarla inşa edilen bu eser, ülkemizin mühendislik alanındaki gücünün ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır” dedi.

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Habis zihniyet hâlâ varlığını sürdürüyor

Yapılan eserlerden örnekler veren Erdoğan, “Esas olan kendi halkın ve insanlık için ne ürettiğin, onlara ne verdiğin, ne kattığındır. Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir. Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye’nin ekonomide ve yatırımlarda olduğu gibi demokraside, hukukta, özgürlüklerde de ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar bir çok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti diyoruz, eser siyaseti diyoruz. Bu anlayışla tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik” dedi.

16 şehre çelik bağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise törende yaptığı konuşmada, toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede, 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprü bulunduğuna işaret etti. Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü’nün 2x2 şeritli, ters Y tipi kule olarak tasarlandığını, 168,5 metrelik tek pilon şeklinde imal edildiğini dile getirdi. Köprüde kullanılan 7 bin tonluk çeliğin Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarı kadar olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, çelik tel uzunluğunun da 6 bin kilometre olduğunu ifade etti. Kömürhan Tüneli’nin 2 bin 400 metre ve çift tüplü olarak tamamlandığını dile getiren Karaismailoğlu, “Projemiz, Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek, bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.