Dünya Alman politikacı Roth Erdoğan bizi ciddiye almıyor Demirtaş kararını Türkiye uygulamıyor
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Alman politikacı Roth: Erdoğan bizi ciddiye almıyor Demirtaş kararını Türkiye uygulamıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere neden oldu. Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth (Yeşiller), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik baskıların artırılmasını talep etti. Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirerek, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth açıklama yaptı.
Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth açıklama yaptı.

TBMM tarafından sivil toplum grupları üzerinde çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan kanun teklifine Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia tarafından tepki gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıların artırılmasını isteyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayii ürünlerinin ihracatının, Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti.

  • Roth, “Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin, bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi” dedi.

Gezi'yi destekleyen Roth Frankfurt'ta kayıp
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Gezi'yi destekleyen Roth Frankfurt'ta kayıp

"Almanya'nın Gezi"si olarak nitelendirilen protestolar Frankfurt'u savaş alanına çevirdi. Ancak Taksim'deki gezi olaylarını desteklemek üzere Türkiye'ye gelen ve biber gazından etkilendiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un Frankfurt eylemlerinde ortadan kaybolması dikkat çekiyor.
 

Deutsche Welle'nin haberine göre TBMM'den geçen yasanın, "Türk toplumunun ve siyasetinin, otokratik dönüştürülme sürecinde bir kilometre taşı" olduğunu dile getiren Claudia Roth, burada amacın eleştirel sesleri susturmak olduğunu öne sürdü.

Demirtaş teröristtir
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Demirtaş teröristtir

"ERDOĞAN AİHM KARARLARINI CİDDİYE ALMIYOR"

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Roth, “Terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu dile getirdi.

  • Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini” belirtti.

Geçen hafta sonunda kabul edilen ve Resmî Gazete‘de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasa, İçişleri Bakanlığına, hakkında soruşturma açılan dernek yöneticilerini, mahkemeden karar çıkana dek görevden alma, dernekleri kapatma ya da buralara kayyum atama ve derneklerin mal varlığına el koyma gibi haklar tanıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Demirtaş' tepkisi: Yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Demirtaş' tepkisi: Yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AİHM'in Demirtaş kararına CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, 'Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? İddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağı'nı yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanuna muhalefet suçunun işlendiği 6-8 olaylarının baş sorumlusu. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürüsünüz' diyene ses çıkaramamışlardır' şeklinde konuştu.

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"Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin, varsa sözde hakkını koruyacak değiliz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Biz bunları görmezden mi geleceğiz? Yargı, görmezden mi gelecek?' şeklinde konuştu.


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