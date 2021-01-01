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Fransız gazeteciden Erdoğan'a övgü: Oyun değiştirici lider

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda 'oyun değiştirici lider' olduğunu söyledi. Merchet, Avrupa'nın, 1950'lerden bu yana süren kararlı çabasına rağmen çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye kapılarını kapattığını, bunun asıl nedeninin büyük çoğunluğunun Müslüman olan bir ülkeyi içine almak istememesi olduğuna vurgu yaptı.

Haber Merkezi AA
Fransız gazeteci Merchet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
Fransız gazeteci Merchet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi

Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda "oyun değiştirici lider" olarak yer aldığını belirtti.

Merchet, gazetenin internet sitesinde yayımlanan "21. yüzyılda Türkiye: Erdoğan'ın zihninde" başlıklı videoda, ülkeyi 2003'ten bu yana yöneten Erdoğan'ın ülkede yıllarca ezilen bir kesimin sesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de asıl demokratikleşmenin 1945’te tek partili sistemden çok partili sisteme geçişle başladığını vurgulayan Merchet, ülke tarihindeki darbelerin demokrasi ve istikrara zarar verdiğini ifade etti.

Merchet, başa geldiğinde karşısında askeri vesayet bulunan Erdoğan'ın dönemimde demokrasinin sandığa yansıdığını, son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın muhalif partilerce kazanılmasının bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

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Türkiye’nin gönüllü olarak Avrupa'nın bir parçası olma iradesini gösterdiğini dile getiren Merchet, çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığı birçok Avrupa ülkesi için Türkiye'nin önemli bir ekonomik ortak olduğunu vurguladı.

Merchet, Avrupa'nın, 1950'lerden bu yana süren kararlı çabasına rağmen çeşitli gerekçelerle Türkiye'ye kapılarını kapattığını, bunun asıl nedeninin 80 milyon Müslümanı barındıran bir ülkeyi içine almak istememesi olduğunun altını çizdi.

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Batı dünyadaki güç tekelini kaybetti

"AB‘nin kapılarını kapatması, Türkiye’nin kendi bölgesine Orta Doğu ve Asya'ya yoğunlaşmasına kapı açtı." diyen Merchet, bazı Fransızları şoke etse de Türkiye’nin Afrika’daki varlığının, THY'nin kıtaya en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketi olmasının makul karşılanması gerektiğini söyledi.

Merchet, "Batı, dünyadaki güç tekelini kaybetti. Afrika kıtasında son zamanlarda Türkiye'den başka Çin, Rusya hatta İsrail de varlık gösteriyor." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda ekonomik sıkıntıları olsa da askeri teknolojide Türkiye'nin gittikçe ilerlediğine dikkati çeken Merchet, operasyonlarda büyük başarı gösteren insansız hava araçları sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkilerini daha da geliştireceğine işaret etti.

  • Erdoğan'ın güçlü ve aktif bir ordusu var
  • Fransız gazeteci, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'’ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu arkasına aldığı için bu kadar güçlü

Türkiye'de çoğunluğu oluşturan muhafazakar kesimin yıllarca dinini yaşamasına yönelik imam hatiplerin kapatılması, başörtüsü yasağı gibi baskılara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendini ifade imkanı bulduğunu belirten Merchet, "Erdoğan çoğunluğu arkasına aldığı için bu kadar güçlü." dedi.

Jean-Dominique Merchet, Erdoğan'ın gösterdiği stratejik cesaret ve hayata geçirdiği askeri araçlarla öne çıktığını aktararak, "Müdahaleleri Libya ve Kafkasya'da oyunu değiştirdi, askerleri halen Suriye'de bulunuyor, müttefiki Rusya'nın desteğiyle oradaki çatışmada Türkiye kilit rol oynuyor." yorumunu yaptı.

Merchet, Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana hiçbir Türk liderin ülkeyi bu denli derinlemesine değiştirmediğini vurguladı.

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