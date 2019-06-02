​3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi sona erdi.

3 ilçe ve bir beldede yeni seçimler için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ni iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı.



Oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu.

YSK'nin 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019'da seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy vermek için okullara akın etti.

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.

FOTOĞRAF 11 Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, BTÖ mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölgeye Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından ortak operasyon düzenlendi. Başlatılan “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1” operasyonunda 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın BTÖ mensupları tarafından Berıtan Kocer Kış Kampı olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, 3 katlı olan mağaranın her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinin 15x10 metre olduğu, BTÖ mensupları tarafından kış üstlenmesi için kullanıldığı tespit edildi. Bahse konu mağara kullanılamaz hale getirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Mağara içinde yapılan arama taramada, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphane (ağırlıklı olarak siyasi ve ideolojik kitaplardan oluşmaktadır), 1 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 1 çift arazi botu, 7 adet kurulu vaziyette büyük çadır (çadırların içerisinde BTÖ mensuplarının sözde eğitim maksadıyla kullandığı okul sıraları mevcuttur), 40 adet dolu büyük tüp, 1 adet sanayi tipi fırın ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak'ta teröristlerin 3 katlı kampı ele geçirildi Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde teröristlerin kamp olarak kullandıkları 3 katlı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. BiP'te paylaş

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