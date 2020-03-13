Gündem 3 ilde Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur operasyonu başlatıldı Bin 12 personel katılıyor
AĞRI

3 ilde 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonu başlatıldı: Bin 12 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Operasyona bin 12 personel katılıyor.
Operasyona bin 12 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.

DHA

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Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği belirtildi.

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DHA

Açıklamada, "Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel (62) operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın yoğun desteğinde kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir" denildi.

3 ilde 'Kapan-8' operasyonu başlatıldı
FOTOĞRAF 12
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur Barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.
Title
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği belirtilerek, şun ifadelere yer verildi:
Title
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 12 personel (62) operasyonel tim görev almaktadır.
Title
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan operasyonları, halkımızın yoğun desteğinde kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
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3 ilde 'Kapan-8' operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Ağrı, Kars ve Iğdır'da bin 12 personelin katılımı ile 'Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.


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