Gündem Siirtte Kapan-7 Garisa Operasyonu başlatıldı 46 operasyonel tim görev alıyor
SİİRT

Siirt'te 'Kapan-7 Garisa Operasyonu' başlatıldı: 46 operasyonel tim görev alıyor

Siirt'te 'Kapan-7 Garisa Operasyonu' başlatıldı: 46 operasyonel tim görev alıyor

Siirt Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik, terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Mehmetçik, terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Eruh ve Pervari kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı.

İHA

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Kapan-7 Garisa Operasyonu"nda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

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Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

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