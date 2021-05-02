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Gündem 34 gündür aranıyordu Cesedi otomobilinin bagajında bulundu
BURSA

34 gündür aranıyordu: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu

Bursa'da park halindeki plakasız otomobilde kötü kokular yayılması üzerine yapılan incelemede, bagajda çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
34 gündür aranıyordu: Cesedi otomobilinin bagajında bulundu
Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı.

30 Mart'tan bu yana haber alınamıyordu

Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kayıp olan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma

Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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