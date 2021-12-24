Gündem 370 bin lirasını kaptırdı 155i arayınca dolandırıcılarla konuştu
ESKİŞEHİR

370 bin lirasını kaptırdı: 155'i arayınca dolandırıcılarla konuştu

Eskişehir’de, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın 370 bin lirasını dolandıran şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi İHA
370 bin lirasını kaptırdı: 155i arayınca dolandırıcılarla konuştu
Foto: Arşiv.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de yaşayan evli ve 2 çocuk babası S.Y. (73), telefonda kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler tarafından dolandırıldı. Evindeki sabit telefon üzerinden mağduru arayan dolandırıcılar, S.Y.’den bilgisini verdikleri banka hesabına 370 bin TL para göndermesini istedi.

  • Telefonda kendisini arayanlara inanmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, S.Y.’ye çağrıyı sonlandırıp 155 Polis hattını aramasını söyledi. Telefonu kapatıp 155’i çeviren S.Y.’nin aramasına aynı şahıslar yanıt verdi. Durum böyle olunca şüphelilerin polis olduğuna ikna olan vatandaş, önce 220 bin TL ardından 150 bin TL olmak üzere toplamda 370 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına gönderdi.

Paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdiler

Telefon görüşmesinden yaklaşık 1 saat sonra dolandırıldığını anlayan S.Y., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

  • İlk belirlemelere göre şüphelilerin S.Y.’nin telefon konuşmasını gerçekleştirdiği apartman önündeki telefon kutusu üzerinden paralel hat çekerek dışarıya yapılan çağrıları kendilerine yönlendirdikleri anlaşıldı. Dolandırıcılık şüphelilerinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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