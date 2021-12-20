Bir yılda 134 milyar TL buhar oldu: Kripto parada en büyük vurgun Türkiye'de

Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'e göre 2021'de kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle 7,7 milyar dolar (yaklaşık 134 milyar TL) kaybedildi.

Platformun perşembe günü yayımladığı bir blog yazısında dolandırıcıların elde ettiği kazancın 2020'ye göre yüzde 81 arttığı vurgulandı.

Bu devasa artış, "rug pull" (halı çekme) adı verilen, nispeten yeni bir dolandırıcılık biçimiyle desteklenmişti.

Kripto para geliştiricilerinin paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup, elde ettikleri parayla kaçtığı ve projeyi terk ettiği dolandırıcılık biçimine "rug pull" adı veriliyor.

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Rug Pull işlemleri 2020'de tüm kripto para dolandırıcılığının yüzde 1'ini teşkil ediyordu. Bu oran 2021'de yüzde 37'ye çıktı. Bu da 2,8 milyar dolarlık vurguna tekabül ediyor.

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Uzmanlar bu dolandırıcıların genellikle yeni kullanıcıları hedef aldığını vurguluyor.

Chainalysis'in blog yazısında da konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

EN BÜYÜK 'RUG PULL' TÜRKİYE'DE

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kripto para temelli suçun en büyük biçimi olan bu dolandırıcılık, yeni kullanıcıları hedef alıyor. Kripto paraların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

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En büyük "rug pull" Türkiye'de yaşandı Chainalysis, en büyük halı çekme vurgununun Türkiye'de yaşandığını belirtiyor. Rapora göre kripto para borsası Thodex'te kullanıcılar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para kaybetti. Bu rakam, "rug pull" türü dolandırıcılıkla çalınan toplam paranın yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve çok sayıda ünlü isimle reklam yapan borsa, Dogecoin üzerinden bir kampanya başlatmış ve katılımcılara Dogecoin dağıtmıştı. Ancak tüm bunların bir tuzaktan ibaret olduğu kısa sürede anlaşılmıştı. Yatırımcılardan topladığı milyonlarca dolarla ülkeyi terk eden Özer hala yakalanamadı. Özer'in izini kaybettirdiği öne sürülüyor.

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