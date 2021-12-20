Ekonomi Bir yılda 134 milyar TL buhar oldu Kripto parada en büyük vurgun Türkiyede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir yılda 134 milyar TL buhar oldu: Kripto parada en büyük vurgun Türkiye'de

Yatırımcı sayısı ve kullanım alanları hızla artan kripto paralar ve borsalar büyük mağduriyetlerin de kapısını aralıyor. Türkiye ise maalesef bu alanda başı çekiyor. Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'in yaptığı bir araştırmaya kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle bir yıl içerisinde yaklaşık 134 milyar TL'lik kayıp ortaya çıkarken en büyük "rug pull" Türkiye'de yaşandı. Rapora göre kripto para borsası Thodex'te kullanıcılar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para kaybederken, bu rakam, "rug pull" türü dolandırıcılıkla çalınan toplam paranın yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir yılda 134 milyar TL buhar oldu: Kripto parada en büyük vurgun Türkiyede
Foto/arşiv

Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'e göre 2021'de kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle 7,7 milyar dolar (yaklaşık 134 milyar TL) kaybedildi.

Platformun perşembe günü yayımladığı bir blog yazısında dolandırıcıların elde ettiği kazancın 2020'ye göre yüzde 81 arttığı vurgulandı.

Bu devasa artış, "rug pull" (halı çekme) adı verilen, nispeten yeni bir dolandırıcılık biçimiyle desteklenmişti.

Kripto para geliştiricilerinin paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup, elde ettikleri parayla kaçtığı ve projeyi terk ettiği dolandırıcılık biçimine "rug pull" adı veriliyor.

Piyasanın sicili kabarık
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Piyasanın sicili kabarık

Rug Pull işlemleri 2020'de tüm kripto para dolandırıcılığının yüzde 1'ini teşkil ediyordu. Bu oran 2021'de yüzde 37'ye çıktı. Bu da 2,8 milyar dolarlık vurguna tekabül ediyor.

Uzmanlar bu dolandırıcıların genellikle yeni kullanıcıları hedef aldığını vurguluyor.

Chainalysis'in blog yazısında da konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor:

EN BÜYÜK 'RUG PULL' TÜRKİYE'DE

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kripto para temelli suçun en büyük biçimi olan bu dolandırıcılık, yeni kullanıcıları hedef alıyor. Kripto paraların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden biri.

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En büyük "rug pull" Türkiye'de yaşandı Chainalysis, en büyük halı çekme vurgununun Türkiye'de yaşandığını belirtiyor. Rapora göre kripto para borsası Thodex'te kullanıcılar yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para kaybetti. Bu rakam, "rug pull" türü dolandırıcılıkla çalınan toplam paranın yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve çok sayıda ünlü isimle reklam yapan borsa, Dogecoin üzerinden bir kampanya başlatmış ve katılımcılara Dogecoin dağıtmıştı. Ancak tüm bunların bir tuzaktan ibaret olduğu kısa sürede anlaşılmıştı. Yatırımcılardan topladığı milyonlarca dolarla ülkeyi terk eden Özer hala yakalanamadı. Özer'in izini kaybettirdiği öne sürülüyor.

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