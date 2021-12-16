Dolandırıcıların yeni tuzağı: 'Değiştirilmiş' otomobil

Dolandırıcılar, çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçları, ağır hasarlı ya da trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların motor-şasi numaralarıyla değiştirip satıyor. Numaraları değiştirilen ve “change” olarak tabir edilen araçları bilmeden satın alanlar, araçlarının change olduğunu bilmeden trafikte kullanıyor.

Bu dolandırıcılıktan mağdur olan vatandaşlardan biri de İstanbul’da yaşayan Sedat Talas. Talas, 2020 Şubat ayında bir internet sitesinde görerek satın aldığı 34 CHM 608 plakalı 2011 model Peugeot 308 aracını satmak için oto ekspertize götürdüğünde, aracının kontroller sonucunda change olduğunu öğrendi. Aracın ruhsatında bulunan şasi numarası ile araçta bulunan şasi numarasının uyuşmadığı belirtildi.

Aracı satın alan Talas, alışveriş esnasında kendisine aracın komple boyalı olduğunun söylendiğini belirtti. Sedat Talas, otomobilinin change olduğunu öğrendiği ekspertizde polisi telefonla arayarak ihbarda bulundu. Oto ekspertize gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Talas, konunun takipçisi olup adli makamlara başvuracağını belirtti.

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“Karşı tarafa dava açıp mahkeme süreci başlatacağım”

Cahnge araç sahibi mağdur Sedat Talas, “Ben bu arabayı internetten buldum. Sahibine telefon açtım, anlaştık görüştük. Arabaya mesaj ile hasar sorgulatma yaptığımda, bir hasarı çıkmadı. Sadece bana çocuklardan dolayı boya olduğunu söyledi. Ben de bunları kabul ederek bu arabayı o günün şartlarında aldım. Aradan bir buçuk, iki sene geçti. Arabayı satma ihtiyacı duydum. Buraya getirip ekspertize soktuk. Ekspertizde karşıma çıkan bu şasi numarası ile ruhsatın birbirinden farklı olup uyuşmadığını söylediler bana, şaşırdım. Ben de şu anda hakkımı aramak için karşı tarafa dava açıp mahkeme süreci başlatacağım. Olay bu” ifadelerini kullandı.

“Aracın ön tarafı komple değiştirilmiş”

Aracın change olduğunu anlayan oto ekspertizci Azad Gülle, “Abi aracı satmak istediğini söyledi. Alıcısı yoktu aracın. İlana koyup aracında ne var ne yok bileyim diye getirdi bize aracı. Biz de aracı incelediğimiz zaman şasi numarasında işlem olduğunu anladık. Amortisör kulesinin üst kısmında olması gereken puntolar yerinde değildi.

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Daha sonrasında aracı gezerken aracın ön tarafının komple değiştiğini ve arka taraflarında da aracın beyazdan dönme olduğunu gördük. Böyle olduğu zaman da biz aracı daha çok incelemeye başladık. Sonrasında aracı beyin testine soktuğumuz zaman bilgisayarda şasi numarasının üzerindeki şasi numarası değil, başka bir şasinin numarası olduğunu gördük.

Onu da sorguladık. İlk önce sorguladığımızda aracın üzerindeki şasi numarasında TRAMER kaydı çıkmıyor. Bir tane çarpma rakamsız görünüyor. Ama beyinden çıkanı sorguladığımız zaman da 2013 yılında ağır hasarlı, 25 bin 900TL ağır hasarlı görünüyor. Abi de bu şekildeyse ’ben polisi arayayım’ dedi. Araç kriminalde incelenecek kararı onlar verecek bu noktadan sonra. Ama bizim yaptığımız ekspertize göre evet bu araba change ” şeklinde konuştu.

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TEKNOLOJİ İnternet dolandırıcılarının yeni tuzağı: E-posta linki

FOTOĞRAF 7 'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor. Vatandaşlar, herhangi bir sipariş vermediği halde ya da vermiş olduğu siparişi iade ettiği halde, “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız” diye mesajlar gönderiliyor. Konuyla ilgili yüzlerce mağdurun tüketici hakem heyetine başvurduğu öğrenilirken, birçok kişinin de icralık olmamak için istenilen parayı ödediği öğrenildi. Dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Sabiha Temizkan’dı. Temizkan’ın, internetten bir saat sipariş verdiği iddia edildi ve kargosunu almaması durumunda icra takibi başlatıldığı SMS ile kendisine iletildi. Ancak genç kadın, herhangi bir sipariş vermediğinden emindi. Bir süre sonra Temizkan’a bu kez, Global Satış tarafından “Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir” yazılı SMS gönderildi ve gönderilen mesajın altında da, Yayalar Hukuk Bürosu’na ait bir numara vardı. Temizkan verilen numarayı arayarak söz konusu siparişi vermediğini söyledi ve sipariş verdiğine dair belgeyi istedi. Ancak Temizkan’a istediği belge gizlilik gerekçesiyle ibraz edilmedi. ‘BÜYÜK DOLANDIRICILIK’<br>Temizkan, yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları aktardı: “Almadığım bir ürün için önce PTT tarafından bir mesaj gönderildi. PTT’yi arayıp böyle bir sipariş olup olmadığını sorduğumda ise ‘Evet’ cevabını aldım. Ancak herhangi sipariş vermediğimi söylediğimde ise benzer şeylerle çok fazla karşılaştıklarını söylediler. Siparişini vermediğim saat adıma kargoyla PTT’ye gelmiş. Haliyle gidip almadım. Bir süre sonra da, ‘Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk bürosuna devredilmiştir’ diye mesajlar almaya başladım. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyorum. Avukatıma da danıştım, o da aynısını söyledi. E-devletimde de adıma açılmış bir icra takibi görünmüyor. Yolunu bulmuşlar, tehdit yoluyla insanları dolandırıyorlar.” ‘TUZAKLARA DÜŞMEYİN’<br><br>Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarz bir olayda kargoyu teslim almamak sorumluya hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklemez. Kargoyu almazsanız ‘Şu cezayı alırsınız’ gibi mesajlara itibar etmeyin. Kargo alınmadığı takdirde gönderene iade edilir. İnternetten alışverişlerde tüketicinin siparişten sonra teslim anına kadar vazgeçme hakkı olduğu gibi teslim alsa bile teslimden itibaren 14 gün zarfında koşulsuz, cezasız ve herhangi bir masrafa katlanmadan iade hakkı vardır. Bu iadeyi yaparken de herhangi bir ücret ödemez. Bu dolandırıcılar hukuk bürosu adı altında merkez kurmuşlar. Bizzat kendim aradım ama herhangi bir yetkiliye ya da avukata bağlamadılar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Vatandaşlara icralık olmamaları için 95 TL kadar küçük bir meblağ istiyorlar. Tüketiciler de, icralık olmaktan korkuyor, ‘Vereyim, kurtulayım’ diyor ve yüzde 99’u da bu tuzağa düşebiliyor. Günde bin kişiden bu paranın aldığını düşünün. Bu da günde 95 bin TL haksız kazanç demek. Bunun yanı sıra bu insanlar, tüketicinin özel verilerini kullanıyor, kişinin huzur ve sükûnunu bozuyor ve tehdit ediyor. Bu tuzaklara düşmeyin.” Kargo dolandırıcılığı Dolandırıcıların yeni tuzağı: Alınmamış kargonuz var Salgınla beraber internet üzerinden siparişler artınca dolandırıcılar yeni yöntemlerle vatandaşı dolandırmaya başladı. Vatandaşların telefonuna “Sipariş ettiğiniz ürünü almadınız. İcralık olacaksınız" mesajı gönderen dolandırıcılar, gözünü korkuttukları kişilerden sorunu çözmek için 95 TL istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşüp ödeme yapan yüzlerce kişi tüketici heyetine başvurdu... BiP'te paylaş

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